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В Новгородской области поднимут МРОТ за счет реструктуризации бюджета

Экономика и бизнес
9 октября, 15:15 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 9, октября. /ТАСС

МРОТ в 2018 году повысят до уровня прожиточного минимума - 9,489 тыс. рублей

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 октября. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Новгородской области повысят за счет средств от реструктуризации бюджета в 2018-2019 годах, сообщила в понедельник ТАСС председатель областного комитета финансов Елена Солдатова.

"В 2018 году на повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного человека, а это 9,489 тыс. рублей, - будут направлены средства, которые мы сэкономим за счет оплаты процентов после проведения реструктуризации по бюджетным кредитам", - сказала она.

Ранее в ведомстве ТАСС сообщили, что в течение 2018-2019 годов экономия от реструктуризации бюджета составит 680 млн рублей. По словам Солдатовой, на выполнение дополнительных обязательств по повышению МРОТ потребуется дополнительно около 200 млн рублей, при этом другие расходы бюджета урезать не планируется. А при доведении МРОТ с 1 января 2019 года до величины прожиточного минимума нагрузка на бюджет составит около 500 млн рублей.

Однако, как отметила собеседница агентства, "без поддержки федерального бюджета выполнить данные обязательства сложно".

"Новгородской области необходима финансовая помощь для решения данного вопроса в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета", - заключила Солдатова.

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