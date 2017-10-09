Пуск Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии запланирован на конец 2018 года

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро", которая ведет строительство Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии, наметила пуск станции на конец 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании.
В настоящее время на станции начаты работы по строительству противоаварийного водосброса бассейна суточного регулирования (БСР) - важного объекта, обеспечивающего безопасную эксплуатацию станции. Противоаварийный водосброс предназначен для накопления воды перед ее подачей на турбины ГЭС. В случае отказа затворов на Головной ГЭС и ГЭС-1 происходит автоматический слив поступающей в БСР по деривационному тоннелю воды в противоаварийный водосброс, который, в свою очередь сбрасывает воду в русло реки Баддон.
Сооружение водосброса - последние горнопроходческие работы в подземном комплексе станции, общая протяженность которого превышает 20 км. Работы по строительству аварийного водосброса завершатся в сентябре 2018 года.
Строительство Зарамагской ГЭС-1 мощностью 342 МВт на реке Ардон - крупнейший инвестиционный проект на территории Северной Осетии. Станция является самой крупной строящейся ГЭС в Северо-Кавказском регионе. Выработка новой станции позволит сократить дефицит электроэнергии в республике с 80% до 30%.
После ввода Зарамагской ГЭС-1 в эксплуатацию налоговые поступления составят порядка 1 млрд рублей, что позволит гидроэлектростанции стать бюджетообразующей в регионе.