Тинькофф банк сообщил о трудностях в работе личного кабинета и мобильного приложения

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Клиенты Тинькофф банка столкнулись с трудностями в работе личного кабинета и мобильного приложения, сообщили ТАСС несколько клиентов банка и подтвердила пресс-служба кредитной организации.

"У нас наблюдается нестабильная работа личного кабинета и мобильного приложения. Мы работаем над устранением проблемы. Мы приносим свои извинения клиентам за доставленные неудобства и рассчитываем в кратчайшие сроки полностью восстановить работу всех сервисов", - сказал представитель банка.

В пресс-службе также подчеркнули, что при этом операции по картам проводятся в нормальном режиме.

Это уже второй сбой в Тинькофф банке с начала октября. На прошедшей неделе в течение получаса часть пользователей сталкивались с нестабильной работой личного кабинета и мобильного приложения.

Созданный в 2006 году Тинькофф банк - первый российский банк, полностью отказавшийся от работы через отделения. Все банковские операции проводятся по телефону или через интернет. По итогам первого полугодия 2017 года активы банка, согласно отчетности по МСФО, составили 152,7 млрд рублей, чистая прибыль 4,4 млрд рублей, кредитный портфель достиг 93,1 млрд рублей, средства клиентов - 101,7 млрд рублей.