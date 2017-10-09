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Air Berlin может прекратить полеты уже с 28 октября

Экономика и бизнес
9 октября, 15:27 UTC+3 БЕРЛИН 9, октября. /ТАСС

В компании заявили, что не каждый сотрудник сможет сохранить за собой рабочее место

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© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Обанкротившаяся авиакомпания Air Berlin полностью прекратит полеты уже в конце октября. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA со ссылкой на письмо руководства концерна сотрудникам.

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В нем отмечается, что осуществление авиаперевозок, "по данным на настоящий момент, невозможно будет осуществлять самое позднее с 28 октября". Полеты "дочек" Air Berlin - Niki и LG Walter - будут продолжаться без изменений.

Руководство авиакомпании напомнило, что в ближайший четверг, 12 октября, заканчивается срок переговоров о приобретении подразделений Air Berlin с концернами Lufthansa и Easyjet. "В ближайшие дни мы будем больше знать о том, что нас ожидает", - подчеркивается в документе. В компании признали, что не каждый сотрудник сможет сохранить за собой рабочее место.

15 августа второй по величине авиаперевозчик Германии сообщил о начале процедуры банкротства после того, как крупнейший акционер - Etihad - решил прекратить финансовую поддержку убыточной компании. Чтобы обеспечить работу Air Berlin на отпускной период, правительство Германии выдало 15 августа авиаперевозчику кредит в размере 150 млн евро. Этих средств, по оценкам Минэкономики страны, должно было хватить на три месяца, необходимых для принятия решения о судьбе Air Berlin.

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