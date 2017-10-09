Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Риски по сгоревшему ТЦ "Синдика" перестрахованы в РНПК на 10%

Экономика и бизнес
9 октября, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

По мнению представителя страховщиков, основная доля рисков по ТЦ может быть перестрахована на западных рынках

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Риски по сгоревшему в Москве ТЦ "Синдика" перестрахованы в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) по облигаторному договору, сообщил ТАСС президент РНПК Николай Галушин.

Галерея
8 фото
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"

"Доля РНПК составляет 10%, то есть если по страховке будет выплата, 10% заплатит РНПК", - уточнил он. По закону об РНПК, страховщики обязаны предлагать ей 10% от всех рисков, передаваемых в перестрахование.

Вероятно, основная часть рисков по ТЦ перестрахована на западных рынках, полагает собеседник ТАСС на страховом рынке.

Ранее Всероссийский союз страховщиков предварительно оценивал сумму ущерба от пожара на "Синдике" в 5 млрд руб.

Как ранее сообщал ТАСС, сам торговый центр застрахован на 4,2 млрд руб. в компании "ВТБ Страхование". Решение о выплате будет принято после экспертизы, которая может занять три - шесть месяцев.

Смотрите также

МЧС при помощи беспилотников обследовало сгоревший ТЦ "Синдика"

В сгоревшем ТЦ "Синдика" на МКАД сохраняется угроза обрушения конструкций

В ТЦ "Синдика" на МКАД ликвидировали открытое горение

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в строительном центре в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
2
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
3
Власти Германии предполагают, что недавний выброс рутения мог произойти на Южном Урале
4
Итоги деятельности Виктора Назарова на посту губернатора Омской области. Досье
5
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
6
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
7
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама