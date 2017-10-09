Риски по сгоревшему ТЦ "Синдика" перестрахованы в РНПК на 10%

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Риски по сгоревшему в Москве ТЦ "Синдика" перестрахованы в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) по облигаторному договору, сообщил ТАСС президент РНПК Николай Галушин.

"Доля РНПК составляет 10%, то есть если по страховке будет выплата, 10% заплатит РНПК", - уточнил он. По закону об РНПК, страховщики обязаны предлагать ей 10% от всех рисков, передаваемых в перестрахование.

Вероятно, основная часть рисков по ТЦ перестрахована на западных рынках, полагает собеседник ТАСС на страховом рынке.

Ранее Всероссийский союз страховщиков предварительно оценивал сумму ущерба от пожара на "Синдике" в 5 млрд руб.

Как ранее сообщал ТАСС, сам торговый центр застрахован на 4,2 млрд руб. в компании "ВТБ Страхование". Решение о выплате будет принято после экспертизы, которая может занять три - шесть месяцев.