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ПЕКИН, 9 октября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китайская телекоммуникационная корпорация ZTE рассматривает возможность строительства дата-центров в России. Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС заявил старший вице-президент по России компании "ZTE-Связьтехнология" Тигран Погосян.
"В настоящее время мы рассматриваем возможность выхода на российский рынок. И в этом году мы уже два-три раза давали некоторые предложения взаимодействия для больших российских организаций. Пока, скажем так, это банковская сфера", - сказал Погосян.
"Безусловно, сама конъюнктура российского рынка в связи с принятием закона Яровой сложилась так, что здесь ожидается увеличение количества дата-центров, которые создаются для хранения информации. И у ZTE есть опыт создания множества дата-центров. В частности, ZTE участвовала в строительстве самого большого микромодульного дата-центра в Азии - дата-центр для компании Tencent в городе Шэньчжэнь в Китае", - указал он.
Как отметил топ-менеджер, компания обладает всей линейкой необходимого оборудования - от мощных серверов до хранилищ данных. "Это и просто дата-центры как таковые, есть модульные дата-центры, которые могут быть интересны для различных газонефтедобывающих компаний. Они могут дислоцироваться и при необходимости потом разбираться, переезжать. То есть это то, что пользуется определенным спросом по различным вертикальным рынкам", - сказал представитель компании.