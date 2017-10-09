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ZTE рассматривает возможность строительства дата-центров в России

Экономика и бизнес
9 октября, 16:21 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

Топ-менеджер Тигран Погосян отметил, что компания обладает всей линейкой необходимого оборудования - от мощных серверов до хранилищ данных

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ПЕКИН, 9 октября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китайская телекоммуникационная корпорация ZTE рассматривает возможность строительства дата-центров в России. Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС заявил старший вице-президент по России компании "ZTE-Связьтехнология" Тигран Погосян.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность выхода на российский рынок. И в этом году мы уже два-три раза давали некоторые предложения взаимодействия для больших российских организаций. Пока, скажем так, это банковская сфера", - сказал Погосян.

"Безусловно, сама конъюнктура российского рынка в связи с принятием закона Яровой сложилась так, что здесь ожидается увеличение количества дата-центров, которые создаются для хранения информации. И у ZTE есть опыт создания множества дата-центров. В частности, ZTE участвовала в строительстве самого большого микромодульного дата-центра в Азии - дата-центр для компании Tencent в городе Шэньчжэнь в Китае", - указал он.

Как отметил топ-менеджер, компания обладает всей линейкой необходимого оборудования - от мощных серверов до хранилищ данных. "Это и просто дата-центры как таковые, есть модульные дата-центры, которые могут быть интересны для различных газонефтедобывающих компаний. Они могут дислоцироваться и при необходимости потом разбираться, переезжать. То есть это то, что пользуется определенным спросом по различным вертикальным рынкам", - сказал представитель компании.

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