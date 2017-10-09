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В Дагестане восстановят оросительный канал Терека, чтобы спасти 5 тыс. га с/х земель

Экономика и бизнес
9 октября, 16:45 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 9, октября. /ТАСС

Длина реконструируемого участка составляет 35 км

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МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана реконструируют оросительную систему канала Старый Терек в Кизлярском районе республики, чтобы спасти для нужд сельского хозяйства 5 тыс. гектаров плодородных земель. Проект первого этапа реконструкции одобрила Главгосэкспертиза России, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

Проект предполагает реконструкцию магистрального канала Старый Терек и его сооружений, а также коллекторов и Копайского гидроузла. "Цель - спасение для нужд сельского хозяйства 5 тыс. гектаров плодородных земель... Работы включены в состав федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы", - говорится в сообщении.

Протяженность участка реконструкции составляет 35 км. В рамках проекта очистят русло канала, засыпят грунтом размытые участки, отремонтируют шлюзы и стенки. На протяжении всего канала восстановят секции берегоукрепления и устранят дефекты и повреждения.

В пресс-службе напомнили, что в 1958 году для обеспечения водой колхозов и совхозов Кизлярского района часть старого и обмелевшего русла реки Терек превратили в мелиоративный канал Старый Терек. С момента создания канал долгое время не ремонтировался. Это привело к тому, что в русле образовался ил, и замедлилось течение воды.

Берега были размыты, заросли кустарником и деревьями, корневая система которых разрушила бетонные стенки укрепления канала и всей мелиоративной системы района. Техническое состояние гидросооружений было признано неработоспособным.

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