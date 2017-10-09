В Дагестане восстановят оросительный канал Терека, чтобы спасти 5 тыс. га с/х земель

Зимин: строительство лыжного центра "Тёя" в Хакасии планируется завершить в 2020 годуСпорт 9 октября, 17:36
Нобелевские премии 2017 года вызвали гендерный вопросНаука 9 октября, 17:36
Омская пятилетка Виктора НазароваПолитика 9 октября, 17:35
Бывший глава Москомспорта Лев Кофман скончался на 81-м году жизниСпорт 9 октября, 17:35
Зимин: две ледовые арены планируется построить в ХакасииСпорт 9 октября, 17:29
Запланировано выступление хора Сикстинской капеллы в МосквеКультура 9 октября, 17:26
Футболисты ЦСКА Василий Березуцкий и Дзагоев не сыграют в матче РФПЛ с "Краснодаром"Спорт 9 октября, 17:19
Дмитрий и Денис Черышевы высоко оценили подготовку Нижнего Новгорода к ЧМ-2018Спорт 9 октября, 17:17
Ушаков: Макрона ждут с визитом в РФ как на ПМЭФ, так и до негоПолитика 9 октября, 17:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана реконструируют оросительную систему канала Старый Терек в Кизлярском районе республики, чтобы спасти для нужд сельского хозяйства 5 тыс. гектаров плодородных земель. Проект первого этапа реконструкции одобрила Главгосэкспертиза России, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
Проект предполагает реконструкцию магистрального канала Старый Терек и его сооружений, а также коллекторов и Копайского гидроузла. "Цель - спасение для нужд сельского хозяйства 5 тыс. гектаров плодородных земель... Работы включены в состав федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы", - говорится в сообщении.
Протяженность участка реконструкции составляет 35 км. В рамках проекта очистят русло канала, засыпят грунтом размытые участки, отремонтируют шлюзы и стенки. На протяжении всего канала восстановят секции берегоукрепления и устранят дефекты и повреждения.
В пресс-службе напомнили, что в 1958 году для обеспечения водой колхозов и совхозов Кизлярского района часть старого и обмелевшего русла реки Терек превратили в мелиоративный канал Старый Терек. С момента создания канал долгое время не ремонтировался. Это привело к тому, что в русле образовался ил, и замедлилось течение воды.
Берега были размыты, заросли кустарником и деревьями, корневая система которых разрушила бетонные стенки укрепления канала и всей мелиоративной системы района. Техническое состояние гидросооружений было признано неработоспособным.