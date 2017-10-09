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Росатом изучит привлечение голландских судостроителей к проекту ледокола "Лидер"

Экономика и бизнес
9 октября, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

АО "Атомэнергомаш" заключило меморандумы о взаимопонимании с компаниями Coops & Nieborg и Machine-en Lierenfabriek C.Kraaijeveld

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. АО "Атомэнергомаш" (машиностроительный дивизион Росатома) заключило меморандумы о взаимопонимании с голландскими поставщиками судостроительной продукции - компаниями Coops & Nieborg и Machine-en Lierenfabriek C.Kraaijeveld. Как говорится в сообщении российской компании, в частности, в рамках подписанных документов будет рассматриваться возможность участия голландских компаний в качестве партнеров "Атомэнергомаша" в рамках реализации проекта "Лидер", подразумевающего строительство атомных ледоколов нового класса.

Кроме того, компании рассмотрят возможность сотрудничества в сфере судоремонта. Отдельно будет проработана возможность локализации производства оборудования голландских компаний на предприятиях "Атомэнергомаша", в том числе в интересах предприятий АО "ОСК".

"Конкретные условия реализации указанных проектов, разделение обязанностей сторон, номенклатура, цены, общая стоимость, сроки и условия поставки и выполнения работ будут являться предметом отдельного контракта", - отмечается в сообщении.

"Атомэнергомаш"  является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышленности. Компания объединяет около 30 крупных производственных, научно- исследовательских, инжиниринговых предприятий на территории России и зарубежных стран.

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