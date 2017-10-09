НТВ запускает ежедневное шоу "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Телеканал НТВ в октябре запускает ток-шоу "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба телеканала.

"Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" представит зрителям НТВ громкие истории, о которых говорит и пишет вся страна, - отметили в пресс-службе. - Гостями ежедневного ток-шоу станут люди, нуждающиеся в помощи, оказавшиеся в непростых жизненных обстоятельствах и не знающие, как жить дальше. Цель программы - не только обсуждение проблем, но и оказание реальной помощи". В телестудию будут приглашаться эксперты из числа адвокатов, психологов, депутатов, меценатов, врачей и др.

Обладатель трех телевизионных премий ТЭФИ Такменев ведет передачу "Центральное телевидение", в ней задействованы сразу две студии НТВ, одновременно работающие в прямом эфире. Такменев обсуждает последние события с ведущими информационной службы и задает вопросы корреспондентам "Сегодня" во время эфиров.

"Идея сделать из такого успешного проекта, как "Центральное телевидение" ежедневный формат была давно. Потому что много тем не попадало в еженедельный выпуск, многие из них требовали как раз формата ток-шоу, - сказал ТАСС генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. - Мы надеемся, что "Специальный выпуск" станет действительно народным, а присущие Вадиму честность и искренность, сделают его любимым всеми зрителями". Создатели нового ток-шоу намерены охватить широкую аудиторию зрителей в возрасте 18+.

"Надеюсь, что "Специальный выпуск" сможет выполнить свою главную миссию - поможет людям быть понятыми и услышанными, а все обсуждаемые темы будут попадать точно в цель", - приводит пресс-служба слова Такменева. Похожее по формату ток-шоу "Время покажет" с Екатериной Стриженовой выходит на Первом канале. Гости студии также следуют за последними событиями, разбираются в насущных проблемах, а эксперты стремятся оказать героям программ существенную помощь.

Ранее генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что канал отказывается от скандальных форматов и делает ставки на информационные, сериальные и развлекательные проекты.