Источник: правительство обсуждает продление запрета на продажу спиртосодержащих жидкостей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство РФ обсуждает возможность продления запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции, сообщил источник ТАСС в финансово-экономическом блоке правительства.

Продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя выше 25 градусов запретили по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 23 декабря 2016 года. Причиной стало массовое отравление людей в Иркутской области концентратом для ванн "Боярышник", в котором вместо этилового содержался метиловый спирт. Исключение было сделано лишь для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

"В правительстве обсуждается продление запрета. В настоящее время продолжается подготовка соответствующих подзаконных актов. До их принятия запрет может быть продлен", - сказал собеседник агентства.

12 июля Роспотребнадзор продлил запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции на три месяца, этот срок истекает на днях. В весеннюю сессию Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете продажи алкоголя через вендинговые автоматы, запрете продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков и включении в ЕГАИС производителей спиртосодержащих лекарств.