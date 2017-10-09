Фабрика "Ясная поляна" в 2018 году начнет выпускать 2 тыс. тульских пряников в минуту

ТУЛА, 9 октября. /ТАСС/. Холдинг "Объединенные кондитеры" инвестирует в развитие Тульской кондитерской фабрики "Ясная поляна" в 2018 году более 1 млрд рублей. Проект подразумевает открытие новой производственной линии, что позволит вдвое увеличить выпуск тульских пряников - до 2 тыс. штук в минуту, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе холдинга.

"На Тульской кондитерской фабрике "Ясная Поляна" планируется до октября 2018 года запустить вторую автоматизированную линию по производству тульских пряников. Инвестиционный проект оценивается в более чем 1 млрд рублей, которые направят на приобретение отечественного и импортного оборудования, его наладку. Скорость выпуска пряников увеличится вдвое, с 1 тыс. штук в минуту до 2 тыс., годовой объем - с 7 тыс. тонн до 14 тыс. тонн", - пояснила руководитель пресс-службы холдинга Ольга Онучина.

Необходимость расширения производства, отметили в холдинге, связана с тем, что сейчас спрос на тульские пряники превышает мощности фабрики.

"Продукция представлена во всех федеральных продуктовых торговых сетях, поставки осуществляются почти в 80 регионов РФ, 40 стран ближнего и дальнего зарубежья. Планируется увеличение поставок в Аэрофлот и РЖД для дальнейшего включения тульского пряника в меню пассажиров", - добавила Онучина.

Реализация проекта, по данным холдинга, позволит создать порядка 120 рабочих мест, подготовкой специалистов совместно займутся поставщики оборудования и дирекция фабрики "Ясная Поляна". По данным пресс-службы, правительство Тульской области готово оказывать содействие в реализации проекта и в продвижении тульского бренда на внешние рынки.

"Региональное правительство совместно с кондитерской фабрикой проводит работу по включению пряника в список нематериального культурного наследия человечества, составляемого ЮНЕСКО", - отметили в компании.

Холдинг "Объединенные кондитеры" объединяет 19 российских фабрик, в том числе - "Красный Октябрь", "Кондитерский концерн Бабаевский", "Рот фронт" и др. Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" образована в 1973 году, также входит в холдинг, является ведущим производителем кондитерских товаров Тульской области, выпускает свыше 100 наименований изделий.