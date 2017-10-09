Ушаков: на заседании в Сочи обсудят принципы реализации цифровой повестки ЕврАзЭС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Высший евразийский экономический совет (ВЕЭС) на заседании 11 октября в Сочи обсудит развитие цифровой экономики для стран, входящих в ЕврАзЭС. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Что касается повестки дня, то будет несколько по- настоящему важных вопросов - один из них это основные направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года. Было принято соответствующее решение, этим решением определяются общие принципы, на основании которых будет реализовываться цифровая повестка союза", - сказал Ушаков.

В частности, предусматривается проведение странами ЕврАзЭС согласованной политики в области развития интернет- экономики, формирования общих правил ведения цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и ее защиты. Также, по словам Ушакова, лидеры стран, входящих в ЕврАзЭС, обсудят основные направления международной деятельности Евразийского экономического союза на 2018 год.

"В частности предусматривается углубление взаимодействия ЕврАзЭС с ключевыми торговыми партнерами, которые заинтересованы в сотрудничестве с нашим объединением. Глава Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян доложит о результатах переговоров по временному соглашению по будущему образованию зоны свободной торговли с Ираном, также будет затронут вопрос о приглашении Молдавии на отдельное мероприятие Евразийского экономического союза", - уточнил помощник президента.

Заседание высшего Евразийского экономического совета пройдет в Сочи 11 октября вслед за заседанием совета глав стран СНГ. По словам Ушакова, перед началом заседания в узком составе пройдет фотографирование лидеров, а затем состоится заседание в расширенном составе. Помощник президента добавил, что несмотря на то, что в высшем экономическом Евразийском экономическом совете в 2017 году председательствует Киргизия, заседание будет вести президент России Владимир Путин, поскольку Киргизская республика на заседании совета будет представлена премьер-министром страны Сапар Исаков. Ушаков объяснил, что президент Киргизской республики Атамбаев не сможет посетить заседание совета из-за занятости в преддверии президентских выборов в Киргизии.

Ушаков добавил, что заседание совета по приглашению Путина примет участие как гость президент Молдавии Игорь Додон. Также по инициативе России на заседании высшего экономического совета будет рассмотрен вопрос о поддержке российской заявки на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Помимо Екатеринбурга заявки на проведение выставки подали Париж, Осака и Баку.

"Мы рассчитываем, что члены союза поддержат нашу заявку, голосование по которой должно пройти в ноябре 2018 года в Париже. С нами конкурируют Париж, Осака и Баку", - заключил помощник президента.