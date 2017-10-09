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Путин 12 октября в Сочи проведет встречу с деловыми кругами Германии

Экономика и бизнес
9 октября, 17:05 UTC+3 МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что мероприятие посетят около 20 представителей немецкого бизнеса

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 12 октября в Сочи проведет встречу с представителями деловых кругов Германии. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"12 октября в Сочи состоится весьма важная встреча нашего президента с представителями деловых кругов Германии. Эта встреча организуется по инициативе Восточного комитета германской экономики. Наш президент начнет эту встречу вступительным словом, затем состоится открытая дискуссия", - сказал Ушаков.

Помощник президента уточнил, что во встрече будут участвовать примерно 20 представителей немецкого бизнеса. Это будут представители крупных компаний, которые постоянно работают на российском рынке. Среди них главы таких компаний как Bauer, Winter holl, Linde, Knauf, Siemens, Metro и другие. Предполагается, что все компании будут представлены их председателями правления и только Siemens будет представлять член правления компании Клаус Хельмрих.

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