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Владелец группы "Дело" подтвердил интерес к покупке минимум блокпакета "Трансконтейнера"

Экономика и бизнес
9 октября, 17:09 UTC+3 СОЧИ 9, октября. /ТАСС

В августе газета "Коммерсантъ" сообщала, что группа компаний "Дело" интересуется пакетом РЖД в "Трансконтейнере", а также 24,5% акций оператора, принадлежащими НПФ "Благосостояние"

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СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Владелец группы "Дело" Сергей Шишкарев подтвердил интерес к покупке минимум блокпакета "Трансконтейнера", сообщил он  журналистам в понедельник.

"По "Трансконтейнеру" мы свою позицию заявили: рассматриваем для себя вполне укладывающуюся в стратегию нашей компании покупку минимум блокирующего пакета "Трансконтейнера". С удовольствием бы это сделали, если, как мы и писали в письме (первому вице-премьеру) Игорю Ивановичу Шувалову, будет объявлен открытый конкурс, мы готовы открыто побороться", - сказал Шишкарев.

В августе газета "Коммерсантъ" сообщала, что группа компаний "Дело" интересуется пакетом РЖД в "Трансконтейнере", а также 24,5% акций оператора, принадлежащими НПФ "Благосостояние".

Интерес к покупке пакета РЖД в "Трансконтейнере" проявляли и другие компании, в том числе Первая грузовая компания (ПГК) и группа "Сумма" Зиявудина Магомедова.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. 50% плюс две акции оператора принадлежит Объединенной транспортно- логистической компании (ОТЛК, "дочка" РЖД). Группа Fesco (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), контролируемая "Суммой", владеет 25%, ЗАО "УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированным с РЖД) принадлежит 24,5%.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

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