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Минфин предложил регистрировать майнеров криптовалют

Экономика и бизнес
9 октября, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Ведомство также предлагает лицензировать площадки, на которых производится обмен цифровой валюты на традиционные наличные или безналичные деньги

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минфин России представил свои рекомендации по регулированию криптовалют на первом заседании экспертного совета по финансовым технологиям в Госдуме. Позицию ведомства озвучила глава департамента по финансовой политике Минфина Яна Пурескина. В частности, по ее словам, Минфин предлагает регистрировать тех, кто добывает криптовалюты - майнеров.

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"В целях противодействия отмыванию и финансированию терроризма важно установить обязанность регистрации эмитентов цифровой валюты, так называемых майнеров, и лицензировать обменные площадки для контроля обмена цифровой валюты на фиатную (традиционные наличные или безналичные деньги - прим. ТАСС)", - сказала Пурескина.

Для защиты прав участников рынка Минфин считает целесообразным для начала ограничить круг лиц, имеющих право на выпуск криптовалюты, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, добавила представитель министерства.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что позиция регулятора по отношению к криптовалютам неизменна: ЦБ не поддерживает их легализацию как законного платежного средства, но видит перспективы технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют.

Озвученная Пурескиной позиция Минфина согласуется с мнением Банка России. "В отношении использования криптовалюты в качестве средствам платежа мы достаточно сдержанны - скорее, на позиции запрета", - отметила она.

Пурескина подчеркнула, что очень важно идентифицировать участников этого рынка для противодействия отмыванию денег и снятия угрозы использования криптовалют в криминальных целях. "В этом смысле важно урегулировать вопросы обмена цифровой валюты на фиатную", - добавила она.

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