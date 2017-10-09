Минфин предложил регистрировать майнеров криптовалют

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минфин России представил свои рекомендации по регулированию криптовалют на первом заседании экспертного совета по финансовым технологиям в Госдуме. Позицию ведомства озвучила глава департамента по финансовой политике Минфина Яна Пурескина. В частности, по ее словам, Минфин предлагает регистрировать тех, кто добывает криптовалюты - майнеров.
"В целях противодействия отмыванию и финансированию терроризма важно установить обязанность регистрации эмитентов цифровой валюты, так называемых майнеров, и лицензировать обменные площадки для контроля обмена цифровой валюты на фиатную (традиционные наличные или безналичные деньги - прим. ТАСС)", - сказала Пурескина.
Для защиты прав участников рынка Минфин считает целесообразным для начала ограничить круг лиц, имеющих право на выпуск криптовалюты, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, добавила представитель министерства.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что позиция регулятора по отношению к криптовалютам неизменна: ЦБ не поддерживает их легализацию как законного платежного средства, но видит перспективы технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют.
Озвученная Пурескиной позиция Минфина согласуется с мнением Банка России. "В отношении использования криптовалюты в качестве средствам платежа мы достаточно сдержанны - скорее, на позиции запрета", - отметила она.
Пурескина подчеркнула, что очень важно идентифицировать участников этого рынка для противодействия отмыванию денег и снятия угрозы использования криптовалют в криминальных целях. "В этом смысле важно урегулировать вопросы обмена цифровой валюты на фиатную", - добавила она.