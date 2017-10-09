В Татарстане суд ввел процедуру наблюдения на крупной обувной фабрике "Спартак"

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в отношении крупной обувной фабрики "Спартак" по иску ООО "АСТ-Климат". Об этом сообщается в материалах суда.

"Признать заявление ООО "АСТ-Климат" г. Казань о признании ОАО "Обувная фабрика "Спартак" несостоятельным (банкротом) обоснованным и ввести в отношении ОАО "Обувная фабрика "Спартак" процедуру банкротства наблюдение сроком на 4 месяца, до 5 февраля 2018 года", - говорится в материалах.

"АСТ-Климат" (г. Москва) занимается продажей и установкой бытовых и промышленных систем кондиционирования и вентиляции. Компания подала иск о банкротстве к обувной фабрике в августе 2017 года, сумма исковых требований - 338,7 тыс. рублей.

Ранее иск о банкротстве к "Спартаку" подавал Татфондбанк, который сам признан банкротом, однако суд отклонил его.

История обувной фабрики "Спартак" начинается с 1916 года (первоначально называлась "Поляр"). В настоящее время компания "Спартак" производит в среднем 440 тыс. пар обуви в год.

По данным СПАРК, выручка фабрики по РСБУ в 2016 году немного превысила 559 млн рублей, что на 26% выше уровня 2016 года. Чистая прибыль компании за 2016 года составила 62 тыс. рублей против 289 тыс. рублей годом ранее. За первый квартал этого года выручка компании достигла 131,3 млн рублей при убытке в 93,3 млн рублей.