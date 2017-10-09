Главный редактор "Афиша Daily" покидает интернет-издание

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Главный редактор "Афиша Daily" Екатерина Дементьева покидает интернет-издание.

Об этом Дементьева в понедельник написала на своей странице в Facebook.

"Я перестаю быть главным редактором 16 октября", - написала она. Дементьева отметила, что "издание не закрывается и не сокращается".

В группе компаний Rambler&Co, в который входит "Афиша Daily", ТАСС подтвердили уход Дементьевой, однако отказались назвать имя нового кандидата на пост главного редактора.

"Афиша Daily" выросла из журнала "Афиша", определяющего повестку москвичей и петербуржцев с 1999 года, а также сайта afisha.ru, помогающего жителям 188 городов России составить свои планы на жизнь вне работы.

Группа компаний Rambler&Co (ранее "Афиша-Рамблер-SUP") образовалась в 2013 году в результате объединения активов "Афиши-Рамблера" (ранее входила в холдинг "Профмедиа" Владимира Потанина) и SUP Media Александра Мамута. Rambler&Co насчитывает около 50 проектов, среди которых Rambler.ru, Лента.ру, Газета.ru, Чемпионат.com, "Афиша", блог-платформа LiveJournal.com. Совокупная аудитория проектов составляет более 40 млн человек.