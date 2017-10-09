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На чемпионате WorldSkills в Архангельске студенты представят свои бизнес-проекты

Экономика и бизнес
9 октября, 18:29 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 9, октября. /ТАСС

Эксперты чемпионата оценят практическую значимость представленных работ, а также возможность их дальнейшей реализации и пользу для региона

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АРХАНГЕЛЬСК, 9 октября. /ТАСС/. На отборочном этапе межвузовского чемпионата WorldSkills, который пройдет в Северном Арктическом федеральном университете (Архангельск) 25-26 октября, студенты представят свои бизнес-проекты. Об этом сообщает пресс-служба университета.

"Сегодня в молодежной среде активно развивается предпринимательская культура. Вопросы, затронутые в рамках секции "Предпринимательство" чемпионата WorldSkills, позволят студентам получить новый опыт составления бизнес-планов. Кроме того, участники смогут пообщаться с лучшими экспертами-практиками в области предпринимательства", - приводит пресс-служба слова доцента кафедры экономики и предпринимательства САФУ Светланы Лупачевой.

Лупачева отметила, что экспертами WorldSkills будет оцениваться практическая значимость представленных студентами бизнес-планов, возможность их дальнейшей реализации и пользу для региона и страны в целом. Благодаря чемпионату студенты получат новые навыки, которые помогут им в будущем при открытии собственного дела.

В состав команд САФУ, которые будут участвовать в чемпионате, входят действующие предприниматели. Они совмещают ведение собственного бизнеса с учебой в вузе. Всего по направлению "Предпринимательство" будут состязаться три команды, состоящие из представителей Высшей школы экономики, управления и права - это будущие экономисты, менеджеры и управленцы.

Участники чемпионата в САФУ будут соревноваться по пяти компетенциям: программные решения для бизнеса, инженерный дизайн CAD, предпринимательство, лабораторный химический анализ, интернет вещей. Итоги конкурса станут известны 27 октября. Победа на отборочном туре в САФУ открывает дорогу на межвузовские чемпионаты, дает возможность войти в состав российской национальной сборной и представить страну на мировых первенствах.

САФУ присоединился к движению WorldSkills Russia в 2017 году.

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60 членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.

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