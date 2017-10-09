Госстройнадзор дважды судился с владельцем сгоревшего склада "Синдика" в Подмосковье

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Главное управление Государственного строительного надзора Московской области дважды подавало в суд на компанию "Синдика-О", являющуюся владельцем сгоревшего 8 октября торгового центра "Синдика", из-за на нарушений при строительстве склада рядом с парковкой. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда области, с которыми ознакомился ТАСС.

"Нарушены требования объемно-планировочного решения здания в части устройства складских помещений на парковке 1 этажа... без согласования с генпроектировщиком, чем нарушен пункт 6.3 "Положения по технической эксплуатации", - такое нарушение приводится в решениях суда по обоим делам. Материалы датированы 20 июля и 13 сентября 2016 года.

Пожар и претензии надзорных органов

Близость машин к складу стройматериалов является одной из версий следствия по поводу путей распространения пожара. Общая площадь пожара в ТЦ "Синдика" составила 55 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на площади 1000 кв. м, были эвакуированы около 3 тыс. человек. Пострадали три человека, один из них был госпитализирован.

Здание, сгоревшее 8 октября, было открыто в 2014 году после дорогостоящей модернизации, в результате которой строительная ярмарка превратилась в многофункциональный торгово-выставочный комплекс. Первая очередь этой модернизации началась в 2012 году и стоила более 5 млрд рублей, она включала в себя строительство трехуровневого центра общей площадью 150 тыс. кв. м, следует из пресс-релиза, приуроченного к его открытию в сентябре 2014 года. Вторая очередь должна была завершиться в 2018-2019 годах созданием дополнительно 300 тыс. кв. м торговых, выставочных и офисных пространств.

Однако внеплановая проверка Госстройнадзора Подмосковья в 2016 году обнаружила небезопасное соседство склада и парковки на первом этаже комплекса. Обустройство склада вблизи парковки без специального расчета уровня обеспечения пожарной безопасности было незаконно, следует из материалов суда. ООО "Синдика-О" ходатайствовало о признании нарушения малозначительным, однако в этом ему отказали.

"Существенная угроза... правонарушения заключается в пренебрежительном отношении общества к возложенным на него публичным обязанностям, выполнение которых направлено на обеспечение безопасности... что, в свою очередь, имеет целью защиту жизни и здоровья и (или) имущества самого заявителя, его сотрудников, окружающей среды и третьих лиц, которые могут попасть в зону воздействия в случае аварийной ситуации на объекте", - говорится в решении Арбитражного суда Московской области. В обоих делах суд постановил компании устранить нарушение и уплатить штраф суммарно по двум искам в размере 100 тыс. рублей.

Пресс-служба Госстройнадзора затруднилась оперативно ответить, были ли в итоге сняты все претензии с ООО "Синдика-О". Однако в отчетах Ростехнадзора по внеплановым проверкам торгового комплекса 11 октября 2016 года, 10 ноября 2016 года, 14 июня 2017 года и 18 сентября 2017 года по-прежнему было отражено нарушение "требований объемно-планировочного решения здания в части устройства складских помещений на парковке 1 этажа".

Комментарий гендиректора ООО "Синдика-О"

Компания в настоящий момент подсчитывает ущерб, рассказал ТАСС генеральный директор ООО "Синдика-О" Владимир Безносенко.

"Пока никаких заявлений, никакой информации нет. Подсчитываем (ущерб - прим. ТАСС). Надо сначала разобраться, что произошло и почему", - сказал он.

Безносенко отказался сообщить, был ли комплекс застрахован (и если был, то в какой компании), сославшись на плохое эмоциональное состояние. Между тем, компания "ВТБ Страхование" заявила, что ТЦ "Синдика" был застрахован у нее на сумму 4,2 млрд рублей. Договор включает в себя "риски утраты, гибели и повреждения имущества страхователя, в том числе при пожаре", говорится в сообщении страховщика.

О ТЦ "Синдика"

Стоимость ТЦ "Синдика" без учета земли составляет около 6,5 млрд рублей, сообщила ТАСС директор департамента оценки консалтинговой компании Knight Frank Ольга Кочетова.

Имущество ООО "Синдика-О" (в том числе финансовые, материальные и нематериальные ценности) оценивалось в 4,567 млрд рублей по итогам 2016 года (минус 5% против 2015 года), следует из данных системы "Спарк". Выручка также снизилась на 5% - до 955,6 млн рублей. Чистая прибыль компании по РСБУ (Российский стандарт бухгалтерской отчетности) в 2016 году составила 754 тыс. рублей, в 2015 году "Синдика-О" получила чистый убыток. Дополнительно к этому у компании есть долгосрочный кредит в 4 млрд рублей.

Мажоритарным владельцем компании (49%) является Фатима Канокова - однофамилица экс-президента Кабардино-Балкарии, ныне сенатора Совета Федерации от партии "Единая Россия" Арсена Канокова. Он является основателем холдинга "Синдика", следует из пресс-релиза к открытию комплекса в 2014 году. На отчетном видео официального сайта центра Каноков перерезал красную ленту на празднике в честь открытия нового ТЦ "Синдика".

По данным Forbes, состояние сенатора на 2017 год оценивается в $500 млн (191-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России). Помимо "Синдики", он владеет сочинским отелем Radisson Blue Spa Hotel. По тем же данным, в 2016 году он продал аэропорты Храброво (Калининград) и Минводы Роману Троценко.

По информации сайта официального телеканала Подмосковья "360 градусов", пожар 8 октября был по меньшем мере третьим в истории рынка - крупные случаи фиксировались в 2009 и 2015 годах. Рынок "Синдика" был одним из объектов внимания губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сообщалось, что на объекте не соблюдались правила федерального закона, запрещающего располагать открытые рынки рядом с МКАД.