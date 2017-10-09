Минэкономразвития предложило разрабатывать законы о криптовалюте в "правовых песочницах"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Заместитель министра экономического развития Савва Шипов предложил создавать законодательство о криптовалютах на основе результатов тестирования их использования в рамках так называемых "правовых песочниц". Об этом он сообщил в рамках первого заседания экспертного совета по развитию финансовых технологий при комитете по финрынку в Государственной Думе.

Правовая (регуляторная) песочница - это тестовая среда, организованная для пилотирования новых технологий и оценки их преимуществ для бизнес-моделей и рисков, которые они могут привнести. По мнению Шипова, разрабатывать модели законодательного регулирования криптовалют имеет смысл только после их пробной "обкатки" ограниченным кругом лиц в рамках такой среды.

"Важно использовать тот инструмент, которые сейчас используется во многих странах - это "правовые песочницы". Передовые технологии должны иметь возможность на каких-то отдельных территориях внедряться, применяться, и на основании таких правовых песочниц мы должны делать выводы о возможности применения таких технологий на всей территории РФ. Вопрос, связанный с криптовалютой, также может быть рассмотрен через эту призму и применяться в этих рамках в режиме эксперимента", - сказал он.

Что касается технологии блокчейн, лежащей в основе любой криптовалюты, то оценивать ее применимость стоит на основе более широкого опыта, считает Шипов. Он привел в пример совместный проект Минэкономразвития и Росреестра, связанный с регистрацией правоотношений на основе технологии блокчейн.

"Таких экспериментов должно быть много по максимально широкому кругу (тем - прим. ТАСС)", - сказал он.

"Регуляторная песочница" ЦБ

Банк России предлагает создать площадку для определения порядка регулирования полезных для экономики и общества новых финансовых технологий, так называемую регуляторную песочницу, сообщала ранее в интервью ТАСС директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Алиса Мельникова.

По ее словам, сейчас участники рынка и финтех-компании могут столкнуться с регуляторными барьерами на пути к их применению. Поэтому регулятор должен занимать активную позицию, оценивая риски и создавая правовые основы для внедрения технологических инноваций.

Как рассказала на форуме Finopolis первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, регулятор намерен к декабрю выбрать один-два проекта и до конца года начать их пилотирование.