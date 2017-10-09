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"Швабе" завершил второй этап модернизации на предприятии в Новосибирске

Экономика и бизнес
9 октября, 19:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Внедрение нового гальванического оборудования позволило на 17% повысить качество проводимых операций по нанесению покрытий

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© Пресс-служба ООО "Швабе"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "Швабе" завершил второй этап модернизации линии гальваники на Новосибирском приборостроительном заводе, что позволило повысить качество операций по нанесению покрытий на 17%. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"В Новосибирске на производственной площадке холдинга "Швабе" внедрено новое гальваническое оборудование. Его запуск позволил на 17% повысить качество проводимых операций по нанесению покрытий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) - предприятие холдинга "Швабе" - закупил вентиляционную фильтрационную систему для линии цинкования, а также оборудование для снятия ржавчины. Оно установлено в отделочном подразделении в рамках реализации программы технического перевооружения завода на 2017 год.

"К модернизации гальванического участка мы приступили в прошлом году. Тогда была закуплена линия цинкования. Благодаря данному оборудованию, которое автоматически обрабатывает детали продукции по заданной программе, наше предприятие на 17% повысило качество проводимых операций по нанесению покрытий и производительность труда", - приводят в пресс-службе слова гендиректора НПЗ Василия Рассохина.

Как сообщили в пресс-службе, третий этап модернизации гальваники начнется на заводе в 2018 году. Планируется оснастить производственную площадку выпрямителями, ваннами для снятия окислов и хромирования, а также локальными очистными сооружениями. Предполагается, что закупка данного оборудования позволит заводу увеличить производительность линии цинкования в два раза и на 30% снизить количество вредных выбросов.

Сообщается, что модернизация гальванического оборудования важна для качества продукции: процедуры цинкования и хромирования обеспечивают надежную защиту металлических деталей, применяющихся при изготовлении прицелов, приборов наблюдения и других изделий НПЗ, от коррозии и окисления.

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