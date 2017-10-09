Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтранс России утвердил бесплатный провоз 5 кг ручной клади для невозвратных билетов

Экономика и бизнес
9 октября, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

В перечень вещей, которые можно бесплатно пронести на борт самолета, добавлены женские сумки, мужские портфели, портпледы, верхняя одежда, детское питание и детские коляски, рюкзаки и лекарства

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минтранс России утвердил бесплатный провоз 5 кг ручной клади на пассажира для невозвратных авиабилетов и расширил перечень вещей, которые можно бесплатно пронести на борт самолета. Так, были добавлены женские сумки, мужские портфели, портпледы, верхняя одежда, детское питание и детские коляски, букет цветов, рюкзаки, лекарства и товары, купленные в duty free, сообщает пресс-служба министерства.

Смотрите также

Налегке — дешевле: подписан закон об отмене бесплатного провоза багажа

"Документом установлен минимальный вес ручной клади не менее 5 кг на одного пассажира, который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества. Важным моментом является расширение перечня вещей, перевозимых пассажиром сверх нормы ручной клади на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.

В этот список не были включены телефоны, фотоаппараты, зонты и книги, так как их можно убрать в дамскую сумочку, портфель или рюкзак, пояснили в Минтрансе.

Сейчас, по правилам Воздушного кодекса, в минимальную стоимость авиабилета включен провоз ручной клади до 10 кг. В конце сентября в силу вступил закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. По мнению министра транспорта РФ Максима Соколова, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20%.

В июле Минтранс представил проект нормативного акта о нормах ручной клади, в котором предлагалось установить минимальный вес клади в 5 кг, но из списка вещей, которые можно бесплатно взять с собой на борт, были исключены верхняя одежда, зонт, трость, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера. Позднее Минтрансу пришлось уточнять, что верхнюю одежду, мобильные телефоны и ряд других предметов перевозить бесплатно все же можно, если их поместить в ручную кладь.

Смотрите также

Правила провоза ручной клади и багажа у российских и иностранных авиакомпаний. Досье

Матвиенко удовлетворена новой редакцией правил провоза авиабагажа по невозвратным билетам

Минтранс хочет обязать пассажиров взвешивать ручную кладь по требованию авиаперевозчика

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
2
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
3
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
4
Пирумов сможет выехать заграницу после вступления приговора в силу
5
МОК перепроверил все 254 пробы мочи российских спортсменов с ОИ-2014
6
Новый ГОСТ: поваренную соль в России заменят на пищевую
7
Путин поручил ускорить разработку кодекса неналоговых платежей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама