"Настоящее Время" и "Радио Свобода" получили письма Минюста о возможном статусе иноагентов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Телеканал "Настоящее Время" сообщает о получении письма от Министерства юстиции РФ о возможном статусе иностранного агента. На сайте "Радио Свобода" в понедельник сообщается об аналогичном уведомлении.

"Телеканал "Настоящее Время" получил предупреждение от Министерства юстиции России о том, что его деятельность может быть квалифицирована как деятельность иностранного агента и, соответственно, подвергнуться ограничениям", - отмечено в сообщении.

"Получили официальное письмо Министерства юстиции Российской Федерации. В тексте, подписанном директором департамента по делам некоммерческих организаций Владимиром Титовым, содержится уведомление о "возможности установления ограничений" для наших журналистов", - добавили в издании.

По данным сайта, в письме Министерства юстиции подчеркивается, что российским Законом "О средствах массовой информации" предусмотрена возможность "установления ограничений для корреспондентов средств массовой информации тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов средств массовой информации, зарегистрированных в Российской Федерации".

Ситуация с RT

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что российский канал, работающий в США, до 17 октября должен признать себя иностранным агентом. В случае, если этого не произойдет, в отношении его сотрудников будут приняты серьезные меры - вплоть до арестов. По словам главреда RT, после того, как телеканал будет признан иностранным агентом, он будет обязан публиковать полные данные всех сотрудников с зарплатами и домашними телефонами и адресами, что сделает работу RT невозможной, поскольку вряд ли люди будут делать выбор в пользу работы, а не безопасности семьи.

Кроме того, телеканал могут обязать докладывать обо всех интервью и общении с представителями власти, что сделает невозможным допуск на пресс-конференции, потому что сотрудников RT как иностранных агентов не будут туда пускать. Также, в случае признания телеканала иностранным агентом, власти США могут обязать RT во всех эфирах вешать плашку "иноагент". Кроме того, по словам Симоньян, уже весен законопроект, который может позволить дистрибьюторам телеканала в США прекратить вещание RT в обход всех заключенных договоров.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское законодательство позволяет принять ряд зеркальных действий в ответ на ограничительные меры в отношении российского телеканала RT в США.

В Кремле также не исключили симметричных мер в случае продолжения притеснения российских СМИ в США, заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ряд российских СМИ подвергается "беспрецедентному давлению", которое "существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего в США".