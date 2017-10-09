"Настоящее Время" и "Радио Свобода" получили письма Минюста о возможном статусе иноагентов

Теннисистка Кузнецова надеется хорошо выступить на турнире "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 9 октября, 19:42
СМИ: Лондон примет матч за звание чемпиона мира по шахматам 2018 годаСпорт 9 октября, 19:35
Служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков на ЧМ-2018 начала работуСпорт 9 октября, 19:31
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛСпорт 9 октября, 19:19
Исследование: городам будущего потребуются новые стандарты строительстваСоциальная ответственность 9 октября, 19:17
Этичность применения искусственного интеллекта изучат в ВеликобританииСоциальная ответственность 9 октября, 18:59
В Елисейском дворце подтвердили намерение Макрона посетить РФ в 2018 годуМеждународная панорама 9 октября, 18:52
Госстройнадзор дважды судился с владельцем сгоревшего склада "Синдика" в ПодмосковьеЭкономика и бизнес 9 октября, 18:51
Болельщики сборных России и Ирана проведут товарищеский матч перед игрой основных командСпорт 9 октября, 18:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Телеканал "Настоящее Время" сообщает о получении письма от Министерства юстиции РФ о возможном статусе иностранного агента. На сайте "Радио Свобода" в понедельник сообщается об аналогичном уведомлении.
"Телеканал "Настоящее Время" получил предупреждение от Министерства юстиции России о том, что его деятельность может быть квалифицирована как деятельность иностранного агента и, соответственно, подвергнуться ограничениям", - отмечено в сообщении.
"Получили официальное письмо Министерства юстиции Российской Федерации. В тексте, подписанном директором департамента по делам некоммерческих организаций Владимиром Титовым, содержится уведомление о "возможности установления ограничений" для наших журналистов", - добавили в издании.
По данным сайта, в письме Министерства юстиции подчеркивается, что российским Законом "О средствах массовой информации" предусмотрена возможность "установления ограничений для корреспондентов средств массовой информации тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов средств массовой информации, зарегистрированных в Российской Федерации".
Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что российский канал, работающий в США, до 17 октября должен признать себя иностранным агентом. В случае, если этого не произойдет, в отношении его сотрудников будут приняты серьезные меры - вплоть до арестов. По словам главреда RT, после того, как телеканал будет признан иностранным агентом, он будет обязан публиковать полные данные всех сотрудников с зарплатами и домашними телефонами и адресами, что сделает работу RT невозможной, поскольку вряд ли люди будут делать выбор в пользу работы, а не безопасности семьи.
Кроме того, телеканал могут обязать докладывать обо всех интервью и общении с представителями власти, что сделает невозможным допуск на пресс-конференции, потому что сотрудников RT как иностранных агентов не будут туда пускать. Также, в случае признания телеканала иностранным агентом, власти США могут обязать RT во всех эфирах вешать плашку "иноагент". Кроме того, по словам Симоньян, уже весен законопроект, который может позволить дистрибьюторам телеканала в США прекратить вещание RT в обход всех заключенных договоров.
Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское законодательство позволяет принять ряд зеркальных действий в ответ на ограничительные меры в отношении российского телеканала RT в США.
В Кремле также не исключили симметричных мер в случае продолжения притеснения российских СМИ в США, заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил, что ряд российских СМИ подвергается "беспрецедентному давлению", которое "существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего в США".