"Газпрому" нужны морские автономные роботы для работ на арктическом шельфе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Компании "Газпром" для обслуживания скважин на арктическом шельфе нужны автономные морские роботы, которые могут работать на глубине до 500 метров, управляться с берега, запускаться со льда или из-подо льда в любую погоду. Ни в России, ни за рубежом аппараты, отвечающие этим запросам, пока не созданы, рассказал в понедельник на международной конференции "Морская робототехника - 2017" начальник службы перспективного развития "Газпром-добыча-шельф-Южно-Сахалинск" Тамаз Барамидзе.

"Для работы по обслуживанию скважин на арктическом шельфе нам нужны роботы, базирующиеся не на судах, а на берегу, спускаемые со льда, работающие автономно круглый год и в любую погоду на расстоянии до 300 километров от берега и на глубинах до 500 метров", - сказал он, уточнив, что аппаратов, отвечающих этим параметрам, пока не создано ни в России, ни за рубежом.

"Цель моего выступления на конференции, где собрались лидеры научной мысли в области морской робототехники, донести до них видение параметров робототехники, необходимых эксплуатирующей организации", - пояснил Барамидзе, отвечая на вопрос корр. ТАСС.

В настоящее время компания вынуждена использовать телеуправляемые аппараты судового базирования, причем 80% средств идет на оплату работы судов, а на все выполняемые операции - лишь 20%. "Поскольку большая часть шельфовых месторождений, которые разрабатывает Россия, находятся в Арктике или субарктике, то времени для работ подводных необитаемых аппаратов крайне мало. Например, на Киринском газоконденсатном месторождении в Охотском море с ноября по июнь стоит лед, и в этот период оборудование, находящееся под водой, не доступно для обследования и ремонта", - отметил он.

По словам собеседника агентства, важен и тот факт, что большинство шельфовых месторождений находятся в зонах сейсмической активности, поэтому диагностика состояния оборудования может потребоваться в любой момент для устранения возможных повреждений оборудования во время землетрясений, определения и минимизации экологического ущерба.

Задачи роботов на шельфовых месторождениях

Тамаз Барамидзе рассказал, что в круг задач подводных беспилотных аппаратов входят регламентные и ремонтно-восстановительные работы, обследование акватории и дна, уборка посторонних предметов - бревен, обрывков рыболовных сетей, а также съемка, очистка оборудования от обрастания водорослями и илом, сварка и экологический мониторинг.

Он отметил, что компания сама не может провести конкурс среди разработчиков морской робототехники на создание морских роботов по заявленным параметрам, так как не обладает нужным уровнем экспертизы и не может тратить деньги на инвестиционные проекты также свободно, как в прежние годы.

"Прежде чем финансировать разработку, мы должны увидеть опытный образец и убедиться, что разработчики обладают нужными компетенциями", - отметил он, уточнив, что конкурс могло бы провести Минобрнауки с учетом того, что морские роботы с заданными параметрами пригодятся не только добывающие компаниям, но и при спасательных операциях, а также при осуществлении экологического мониторинга.

Собеседник агентства заострил внимание на том, что ожидает прорывных решений от новых небольших компаний, так как "лидеры в сфере создания подводных лодок и образцов морского вооружения могут предложить либо очень дорогостоящий, а значит, не отвечающий задачам компании вариант, либо насытить рынок предыдущими наработками". "Нам нужно принципиально новое решение, а тут опыт и традиции могут помешать", - резюмировал Барамидзе.