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Саудовская Аравия ограничит экспорт нефти в ноябре на уровне 7,15 млн баррелей в сутки

Экономика и бизнес
9 октября, 20:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Эр-Рияд ожидает, что все остальные члены соглашения ОПЕК последуют примеру королевства, подчеркнули в минэнерго королевства

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco ограничит экспорт нефти в ноябре на отметке 7,15 млн баррелей в сутки для поддержания инициативы ОПЕК по снижению глобальных запасов нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на минэнерго королевства.

"Aramco планирует поставлять в ноябре только 7,15 млн баррелей в сутки, несмотря на сильный спрос в объеме 7,7 млн баррелей", - передает агентство заявление министерства.

Саудовская Аравия ожидает, что все остальные члены соглашения о сокращении добычи последуют примеру королевства, говорится в заявлении министерства.

В сентябре Аравия уже подвергала сокращению свой экспорт, ограничив поставки на уровне 6,6 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия - крупнейший по добыче и экспорту член ОПЕК, один из инициаторов и ведущих участников соглашения о сокращении добычи нефти. Королевство стабильно перевыполняет свою квоту по сокращению (486 тыс. баррелей) с самого начала действия соглашения, то есть с 1 января 2017 года.

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