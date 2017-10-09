Саудовская Аравия ограничит экспорт нефти в ноябре на уровне 7,15 млн баррелей в сутки

Теннисистка Кузнецова надеется хорошо выступить на турнире "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 9 октября, 19:42
СМИ: Лондон примет матч за звание чемпиона мира по шахматам 2018 годаСпорт 9 октября, 19:35
Служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков на ЧМ-2018 начала работуСпорт 9 октября, 19:31
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛСпорт 9 октября, 19:19
Исследование: городам будущего потребуются новые стандарты строительстваСоциальная ответственность 9 октября, 19:17
Этичность применения искусственного интеллекта изучат в ВеликобританииСоциальная ответственность 9 октября, 18:59
В Елисейском дворце подтвердили намерение Макрона посетить РФ в 2018 годуМеждународная панорама 9 октября, 18:52
Госстройнадзор дважды судился с владельцем сгоревшего склада "Синдика" в ПодмосковьеЭкономика и бизнес 9 октября, 18:51
Болельщики сборных России и Ирана проведут товарищеский матч перед игрой основных командСпорт 9 октября, 18:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco ограничит экспорт нефти в ноябре на отметке 7,15 млн баррелей в сутки для поддержания инициативы ОПЕК по снижению глобальных запасов нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на минэнерго королевства.
"Aramco планирует поставлять в ноябре только 7,15 млн баррелей в сутки, несмотря на сильный спрос в объеме 7,7 млн баррелей", - передает агентство заявление министерства.
Саудовская Аравия ожидает, что все остальные члены соглашения о сокращении добычи последуют примеру королевства, говорится в заявлении министерства.
В сентябре Аравия уже подвергала сокращению свой экспорт, ограничив поставки на уровне 6,6 млн баррелей в сутки.
Саудовская Аравия - крупнейший по добыче и экспорту член ОПЕК, один из инициаторов и ведущих участников соглашения о сокращении добычи нефти. Королевство стабильно перевыполняет свою квоту по сокращению (486 тыс. баррелей) с самого начала действия соглашения, то есть с 1 января 2017 года.