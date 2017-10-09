Саудовская Аравия ограничит экспорт нефти в ноябре на уровне 7,15 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco ограничит экспорт нефти в ноябре на отметке 7,15 млн баррелей в сутки для поддержания инициативы ОПЕК по снижению глобальных запасов нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на минэнерго королевства.

"Aramco планирует поставлять в ноябре только 7,15 млн баррелей в сутки, несмотря на сильный спрос в объеме 7,7 млн баррелей", - передает агентство заявление министерства.

Саудовская Аравия ожидает, что все остальные члены соглашения о сокращении добычи последуют примеру королевства, говорится в заявлении министерства.

В сентябре Аравия уже подвергала сокращению свой экспорт, ограничив поставки на уровне 6,6 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия - крупнейший по добыче и экспорту член ОПЕК, один из инициаторов и ведущих участников соглашения о сокращении добычи нефти. Королевство стабильно перевыполняет свою квоту по сокращению (486 тыс. баррелей) с самого начала действия соглашения, то есть с 1 января 2017 года.