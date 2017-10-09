Эксперт: развивать виноградарство на Юге России возможно за счет привлечения фермеров

ПЯТИГОРСК, 9 октября. /ТАСС/. Площади новых виноградников на Юге России будут быстро расти, если создать условия для широкого привлечения небольших фермерских хозяйств. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС директор ГКУ "Ставропольвиноградплодопром" Сергей Лысенко.

"Думаю, площади виноградников в ближайшее время будут серьезно увеличиваться, если мы признаем вино сельскохозяйственным продуктом и развяжем руки именно простому крестьянину", - сказал Лысенко.

По его словам, в последние три года ежегодно Ставрополье закладывает по 230-250 га новых виноградников. "Хотелось бы больше… фермеры будут выращивать виноград, если их не обязывать вести избыточно объемный контроль и отчетность, как крупные спиртзаводы. А для этого нужно определить, что виноград и произведенное из него вино являются сельскохозяйственной продукцией", - рассказал эксперт.

В середине июля депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, направленных на регулирование производства и оборота этилового спирта. В частности, проектами предлагается разграничить регулирование производства вина от производства прочей алкогольной продукции. По задумке авторов инициативы, цель пакета законопроектов состоит в том, чтобы сделать "максимально прозрачными" правила для винодельческой отрасли в целом и создать максимально благоприятные условия для отечественных производителей винограда.

Вино - сельскохозяйственный продукт

Сейчас виноградарство и виноделие находится в одном законодательном поле с производством спирта и водки. "Но это совершенно разные вещи. Производство спирта - это вообще можно считать техническим процессом. А мы сажаем виноград, растим, четыре года уходит на цикл создания виноградника и получение продукции", - пояснил Лысенко.

"Мы не говорим о коньяках - там вопрос сложный - не говорим о крепленых винах, в производство которых добавляется спирт. Но хотя бы натуральное вино, произведенное из винограда путем дробления и брожения, нужно признать сельхозпродуктом", - отметил он.

Эксперт считает, что так виноделие и виноградарство будут регулироваться законодательно, как и остальная сельхозпродукция. Исчезнет необходимость целого ряда дорогостоящих и избыточных мер контроля за производством.

"Сейчас у нас уже есть федеральный реестр виноградников, фермеры уже и так сдают декларации о сборе винограда и о его переработке. Все зафиксировано, зачем нужны дополнительные счетчики, марки, подключение в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) и установка оборудования для нее?", - добавил специалист.

Условия для небольших хозяйств

Сегодня натуральное вино в налоговом, бюджетном, таможенном кодексах считается спритосодержащей, алкогольной продукцией. И чтобы его выпускать, нужны лицензия, нужно иметь помещения с бронированными дверями и решетками для хранения акцизных марок, установить систему ЕГАИС и обеспечить все меры учета и безопасности.

"Крупные предприятия, производящие большие объемы вин, согласились с этими требованиями - работаем, никуда не денешься. Но если фермер выпускает лишь порядка 3 тыс. бутылок в год, он не в силах обеспечить такие условия. А требования к крестьянско-фермерским хозяйствам такие же, как и к крупным предприятиям", - пояснил Лысенко.

"Сейчас у нас несколько человек хотят лицензироваться. С 2014 года разрешили фермерам получать лицензии на виноделие, но, насколько я знаю, только четыре фермера в Российской Федерации такие лицензии получили", - добавил он.

Закон о виноградарстве и виноделии

По словам Лысенко, отрасли необходим собственный закон. "Даже на постсоветском пространстве мы остаемся, практически единственной страной, у которой нет отдельного закона о развитии виноградарства и виноделия", - отметил Лысенко.

Несколько лет назад виноградари выходили с такой инициативой на отраслевое министерство, обращались к депутатам. "Мы выходили с предложениями… Проект Федерального закона "О развитии виноградарства и виноделия в РФ" был подготовлен Минсельхозом России, размещен… для общественного обсуждения. Но потом мы получили серьезные замечания от Минфина, Минюста, и закон снова возвратили… на доработку", - сказал он.

Планы виноградарей

Виноградари Ставрополья заканчивают уборку урожая 2017 года. По данным Лысенко, планируется собрать около 40 тыс. т винограда.

"В ближайшие две недели планируем закончить уборку винограда. Предварительный итог подведем на празднике молодого вина в Кисловодске 13 октября. Прогнозы - конечно, планируем выйти на уровень прошлого года, когда 44 тыс. т собрали. Но сказались жесткие погодные условия, в том числе три месяца засухи в крае были", - отметил эксперт.

По данным ГКУ "Ставропольвиноградплодопром", выращиванием винограда в Ставропольском крае занимается 31 сельскохозяйственная организация, в том числе девять крестьянско-фермерских хозяйств. Площадь виноградников в регионе составляет более 9% от общероссийских - 6,4 тыс. га. Возделывается 22 столовых и 43 технических сортов винограда. В 2016 году всеми категориями хозяйств Ставропольского края собрано 44,9 тыс. т винограда, что почти вдвое больше урожая 2015 года.

Край выпускает около 30% коньяка и 10% вина от общероссийского производства. За 2016 год произведено 5909,1 тыс. дал винодельческой продукции.