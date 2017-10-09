Власти Северной Осетии заявили семь проектов для включения в госпрограмму по развитию СКФО

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Минэкономики Северной Осетии заявило в 2017 году семь инвестиционных проектов для участия в конкурсном отборе для последующего софинансирования в 2018 году в рамках реализации госпрограммы РФ "Развитие Северокавказского федерального округа" на период до 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в министерстве в понедельник.

"Нами было рекомендовано семь инвестиционных проектов. В июне текущего года конкурсная документация по ним была направлена в Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Конкурсный отбор проектов планируется провести в IV квартале 2017 года на заседании межведомственной рабочей группы", - пояснил собеседник агентства.

Одним из проектов, рекомендованных к включению в госпрограмму, является техническое переоснащение и расширение производства молотого доломита на базе республиканского предприятия ОАО "Кавдоломит". Проект предусматривает проведение технологического оснащения предприятия, включая часть карьерной техники, самосвалы, буровую установку, конусную дробилку, а также строительство и полное оснащение оборудованием цеха размола доломита.

Помимо этого в рамках реализации проекта предусмотрены приобретение и поставка техники и оборудования, строительство и оснащение модуля цеха размола доломита, а также проведение, в том числе монтажных, наладочных, пусковых работ, необходимых для увеличения производства. При этом работа предприятия на период подготовки остановлена не будет.

Реализация программы

В 2016 году в рамках реализации госпрограммы было подано пять инвестиционных проектов, из которых Министерством по делам Северного Кавказа было отобрано два проекта для последующего софинансирования в 2017 году. Это создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна и строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье Северной Осетии. В текущем году на их реализацию перечислили 205 млн руб.

Программа развития Северного Кавказа предусматривает выделение из бюджета 54,954 млрд руб. на развитие региона до 2020 года. Такие данные следуют из паспорта госпрограммы по развитию Северо-Кавказского региона до 2025 года.