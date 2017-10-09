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Талер: идеи поведенческой экономики готова воспринимать в основном молодежь

Экономика и бизнес
9 октября, 20:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, октября. /ТАСС

Профессор, ставший лауреатом премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля, отметил, что люди в мире бизнеса, и в правительстве могут почерпнуть полезные идеи из его труда

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НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Исследования на стыке экономики и психологии, изучающие воздействие социальных предпочтений на решения в области экономики, могут быть полезны как правительственным ведомствам, так и бизнесменам, но наиболее эффективно ими смогут воспользоваться те, кто готов принять новые подходы - в основном молодежь.

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Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Университете Чикаго профессор Ричард Талер, ставший лауреатом премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2017 года за исследования в области поведенческой экономики.

"Как мне представляется, и люди в мире бизнеса, и в правительстве могут почерпнуть полезные идеи и опыт из того, что я сделал", - отметил он, подчеркнув, что "некоторые идеи были заимствованы у психологов".

На вопрос о том, способны ли воспринимать его идеи в области поведенческой экономики те, кто придерживаются традиционных взглядов на экономику, профессор Талер выразил мнение, что на это способны в основном молодые специалисты.

"Не думаю, чтобы мне за 40 лет удалось добиться изменения чьих-то мнений, - добавил он. - Менять чьи-то воззрения не получается. Поэтому я воспользовался тем, что молодые специалисты способны воспринимать новое и многие из них занялись поведенческой экономикой".

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Профессор в Школе бизнеса им. Бута при Чикагском Университете (Booth School of Business), Ричард Талер известен как один из теоретиков поведенческих финансов (behavioral finance - направление финансового менеджмента, учитывающее иррациональную природу поведения инвесторов и финансистов на рынке в условиях неопределенности и риска при принятии решений). При президенте США (2009 - 2017 годы) Бараке Обаме Талер входил в группу его экономических советников. В 2005 г. он стал лауреатом американской экономической премии им. Пола Самуэльсона, присуждаемой за научно-исследовательские публикации, посвященные финансовой проблематике.

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