ZTE пригласила "Ростелеком" посетить "умный город" Иньчуань для внедрения технологии в РФ

ПЕКИН, 9 октября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китайская телекоммуникационная корпорация ZTE пригласила делегацию "Ростелекома" посетить китайский "умный город" Иньчуань (административный центр Нинся-Хуэйского автономного района, Северо-Западный Китай) для рассмотрения возможности внедрения подобных технологий на территории России. Об этом в понедельник сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС старший вице-президент по России компании "ZTE-Связьтехнология" Тигран Погосян.

"Мы пригласили туда [в Иньчуань] команду Михаила Осеевского (президент "Ростелекома" - прим. ТАСС). Еще на ВЭФ "Ростелеком" выразил заинтересованность ознакомиться с особенностями бизнес-модели государственно-частного партнерства, которую мы использовали в городе Иньчуань, когда при реализации проекта ZTE активно взаимодействовала с администрацией города, и мы с радостью подтвердили возможность организации такой поездки и встреч на высоком уровне", - заявил представитель компании.

"Я до этого встречался непосредственно с Министерством по развитию Дальнего Востока. У них есть различные планы, в том числе и по развитию города Свободный (Амурская область), который хотят сделать прототипом "умного города", - отметил он.

"Иньчуань нам обошелся в сумму порядка $150 млн. Это развитие инфраструктуры, построение дата-центра", - рассказал Погосян.

По его словам, население Иньчуаня превышает 2 млн человек, однако этот фактор не является решающим для определения размера начальных инвестиций. "Есть определенный объем инвестиций, которые необходимо сделать на начальном этапе для создания платформы и системы управления. Дальнейшее масштабирование подобных проектов, например, от 10 тыс. подключений до 1 млн, когда уже есть основа, происходит намного легче. Это как конвейер", - сказал он.

В пресс-службе "Ростелекома" ТАСС сообщили, что пока не располагают информацией о принятом решении.

"Умный город" Иньчуань

Компания ZTE сотрудничает с властями Иньчуаня в рамках экспериментального проекта по внедрению технологий "умного города" с 2014 года. "ZTE создала, как мы считаем, самый умный город в мире - это Иньчуань, который на протяжении нескольких лет уже берет награды. Там установлено более 14 различных систем, связанных с умным городом", - рассказал Погосян.

"В Иньчуане - построено единое облако, единая сеть, единый дата-центр. Безопасность, электронное правительство, транспорт, слежение за окружающей средой, образование, коммунальные службы - там все это скомпоновано", - указал он.

Как отметил топ-менеджер, технологии позволяют в значительной степени экономить ресурсы города, а также повысить эффективность коммунальных служб и уровень жизни населения.

"В Иньчуане, если заходишь в автобус, билет покупать не нужно - ваше лицо сканируется и плата списывается с вашего счета автоматически. Другой пример, мусорные баки сами сжимают свое содержимое и сами вызывают машину, когда они наполнены", - рассказал он. "Если у вас нет времени, то можно заказать продукты по интернету. И когда вы приходите, они уже лежат дома в сейфе, вам дают код доступа, и вы их забираете", - сказал Погосян. Он отметил, что в конечном итоге технологии позволяют повысить удобство жизни для населения, что позволяет привлечь в город новых жителей.