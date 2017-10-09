Россия предложила создать рабочую группу по вопросу электронной коммерции в рамках ВТО

МАРРАКЕШ, 9 октября. /ТАСС/. Россия предлагает создать рабочую группу по вопросу электронной коммерции в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на министерской конференции ВТО.

"Россия хотела бы активизировать дискуссию по электронной коммерции и упрощению инвестиций. Если необходимо создать специальные рабочие органы с переговорным мандатом для министров, нам следует это сделать", - сообщил он.

По словам министра, перевод работы по этому вопросу в формальное русло в результате создания единой рабочей платформы мог бы способствовать достижению видимых результатов по совершенствованию законодательства в сфере электронной коммерции в рамках ВТО.

"Мы уверены, что конструктивная дискуссия и обмен идеями поможет нам сформулировать повестку по этой теме", - отметил Орешкин.