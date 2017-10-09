ФСБ и Минобороны передадут в собственность Севастополя земли в Балаклаве

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности и Минобороны РФ передадут в собственность Севастополя принадлежащие им земли в Балаклаве, где по поручению президента РФ Владимира Путина должна быть построена яхтенная марина и международный центр туризма. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Севастополя по итогам заседания Морской коллегии при правительстве РФ, состоявшегося в Сочи 9 октября.

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Ранее сообщалось, что на заседании Морской коллегии вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин потребовал ускорить работы по расчистке Балаклавской бухты и превращению ее в современную марину.

"Отставаний по исполнению поручений [президента] нет. На прошлой неделе губернатором достигнуты договоренности о том, что Федеральная служба безопасности и Министерство обороны передают принадлежащие им земли в Балаклавской бухте в собственность города. Федеральная служба охраны и Росгвардия также готовы передать Севастополю объекты капитального строительства, расположенные в бухте", - цитирует пресс-служба доклад заместителя губернатора Севастополя Владимира Базарова на заседании коллегии.

Также Базаров сообщил, что рассматривается вопрос об упрощении таможенного и пограничного контроля в Балаклаве для иностранных яхтсменов, и напомнил, что уже заключен контракт о переносе производственных мощностей Балаклавского рудоуправления.

Ранее сообщалось, что создание яхтенной марины, а в будущем - международного центра туризма в Балаклаве, является приоритетным проектом для Севастополя, реализация которого проводится по поручению главы государства. Проект гражданского развития Балаклавы как центра международного туризма будет разработан до конца текущего года. Первый этап программы планируется реализовать до 2020 года.