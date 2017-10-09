Вместо переноса Гидрометаллурга в Кабардино-Балкарии построят новый завод

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НАЛЬЧИК, 9 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) и собственник завода Гидромеметаллург отказались от переноса производства и приняли решение о строительстве нового предприятия в Прохладненском районе республики. Создание завода должно завершиться к концу 2019 года, сообщил ТАСС в понедельник министр промышленности и торговли КБР Залим-Гери Губашиев.
Ранее предполагалось, что завод перенесут за черту столицы региона Нальчика.
"Сегодня мы не ставим вопрос о передислокации завода Гидрометаллург из Нальчика в Прохладный - мы закрываем завод в Нальчике и строим новый в Прохладненском районе республики. Это в корне меняет содержание проекта, потому что вместо переноса старого оборудования будет полностью... построено инновационное производство по новым экологически безопасным технологиям. Проект официально переименован в "Строительство завода "Каббалквольфрам", - пояснил он.
По данным министра, строительство профинансировано более чем на 40%.
"На счете в Минфине КБР уже аккумулировано почти 700 млн рублей, из которых 520 [млн рублей] поступили из федерального и республиканского бюджетов в рамках госпрограммы "Развитие СКФО до 2025 года". Есть задержка привлечения средств от инициатора проекта - собственника завода Гидрометаллург, компании "Вольфрам". Это повлекло задержку начала строительства крупных объектов, которое перенесено на ноябрь 2017 года (ранее начать строить завод планировали в июне - прим. ТАСС)", - отметил Губашиев.
По его словам, компания "Вольфрам" рассчитывает получить кредит в Сбербанке в ноябре-декабре 2017 года. "В таком случае мы не выйдем за рамки назначенных сроков. В соответствии с дорожной картой строительство должно быть завершено во второй половине 2019 года", - уточнил министр.
Инвестиционный проект по переводу Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию в Прохладненском районе КБР и создание на его базе инновационного, экологически безопасного производства вольфрамового ангидрида вошел в региональную подпрограмму госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года".
Гидрометаллургический завод будет перерабатывать вольфрамовые концентраты, вольфрам- и молибденсодержащие продукты для получения вольфрамового ангидрида и концентрата молибденового гидрометаллургического. Поставки чистых оксидов вольфрама планируется осуществлять на отечественные предприятия, занятые, в том числе, в реализации программы гособоронзаказа. Будет создано 360 рабочих мест, в том числе 150 высокопроизводительных. Ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней должны составить 203,8 млн рублей, стоимость проекта - 2 млрд рублей, его инициатор - АО "Каббалквольфрам".