Глава МИД РФ и президент ЦАР отметили потенциал партнерства двух стран в сфере энергетики

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в понедельник в Сочи встречу с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой, который находится в России с частным визитом. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Подтвержден обоюдный настрой на наращивание практического взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, констатировано наличие значительного потенциала партнерства в сферах освоения запасов минерального сырья, поставок в ЦАР российского промышленного оборудования и сельхозтехники, энергетики", - подчеркнули в МИД РФ.

"Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня. Подчеркнута готовность Москвы и Банги к расширению сотрудничества в рамках ООН и других многосторонних форумов", - информировали в министерстве.

"Особый акцент был сделан на необходимости совместных политико-дипломатических усилий центральноафриканских властей и международного сообщества по нормализации обстановки в ЦАР, в том числе через запуск полноценного процесса разоружения, демобилизации и социальной реинтеграции комбатантов", - указали в дипведомстве. Стороны также уделили внимание положению в Демократической Республике Конго, Южном Судане, урегулированию ситуации в Сирии.