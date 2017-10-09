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Орешкин: выступающие с единых позиций страны БРИКС могут стать драйвером ВТО

Экономика и бизнес
9 октября, 23:14 UTC+3 МАРРАКЕШ МАРРАКЕШ 9, октября. /ТАСС

Министр подчеркнул, что государства БРИКС уже придерживаются единых взглядов на поддержку развития мировой торговли и снижение протекционизма в мировой экономике

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МАРРАКЕШ, 9 октября. /ТАСС/. Страны БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР - могут стать драйвером развития Всемирной торговой организации, если смогут выступать с единых позиций. Такое мнение высказал журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

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"Я думаю, для будущего ВТО важно, чтобы страны БРИКС выступили единым фронтом. Единая позиция может выступить новым центром, драйвером развития ВТО", - рассказал министр.

По его словам, государства БРИКС уже придерживаются единых взглядов на поддержку развития мировой торговли, снижение протекционизма в мировой экономике. "Всегда есть разногласия, но базовые принципы, которые отстаиваем мы, отстаиваются и другими странами БРИКС", - отметил Орешкин.

Ранее министр призвал страны БРИКС консолидировать свои позиции по основным вопросам международной торговли и вместе выступить на министерской конференции ВТО в Аргентине.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
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