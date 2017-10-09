Орешкин: выступающие с единых позиций страны БРИКС могут стать драйвером ВТО

МАРРАКЕШ, 9 октября. /ТАСС/. Страны БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР - могут стать драйвером развития Всемирной торговой организации, если смогут выступать с единых позиций. Такое мнение высказал журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Я думаю, для будущего ВТО важно, чтобы страны БРИКС выступили единым фронтом. Единая позиция может выступить новым центром, драйвером развития ВТО", - рассказал министр.

По его словам, государства БРИКС уже придерживаются единых взглядов на поддержку развития мировой торговли, снижение протекционизма в мировой экономике. "Всегда есть разногласия, но базовые принципы, которые отстаиваем мы, отстаиваются и другими странами БРИКС", - отметил Орешкин.

Ранее министр призвал страны БРИКС консолидировать свои позиции по основным вопросам международной торговли и вместе выступить на министерской конференции ВТО в Аргентине.