Госжелдорнадзор совместно с РЖД и собственниками путей проверит ж/д переезды

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Управление государственного железнодорожного надзора (Госжелдорнадзор) Федеральной службы по надзору в сфере транспорта проведет внеплановые проверки железнодорожных переездов совместно с РЖД и собственниками путей необщего пользования. Об этом в понедельник сообщает ведомство по итогам видеоконференции замглавы Ространснадзора Сергея Васильева с начальниками территориальных управлений.
"Даны указания о проведении совместно с ОАО "РЖД", а также собственниками путей необщего пользования, внеплановых проверок потенциально опасных железнодорожных переездов", - говорится в сообщении.
Васильев также указал на необходимость системного анализа деятельности управлений Госжелдорнадзора для повышения эффективности их работы.
Ранее о проверках безопасности железнодорожных переездов во всех регионах сообщала Генпрокуратура РФ. Поводом для проверок стали "неоднократные ДТП на железнодорожных переездах, повлекшие человеческие жертвы".