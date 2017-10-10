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Госжелдорнадзор совместно с РЖД и собственниками путей проверит ж/д переезды

Экономика и бизнес
10 октября, 0:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Замглавы Ространснадзора Сергей Васильев также указал на необходимость системного анализа деятельности управлений ведомства для повышения эффективности их работы

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Управление государственного железнодорожного надзора (Госжелдорнадзор) Федеральной службы по надзору в сфере транспорта проведет внеплановые проверки железнодорожных переездов совместно с РЖД и собственниками путей необщего пользования. Об этом в понедельник сообщает ведомство по итогам видеоконференции замглавы Ространснадзора Сергея Васильева с начальниками территориальных управлений.

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"Даны указания о проведении совместно с ОАО "РЖД", а также собственниками путей необщего пользования, внеплановых проверок потенциально опасных железнодорожных переездов", - говорится в сообщении.

Васильев также указал на необходимость системного анализа деятельности управлений Госжелдорнадзора для повышения эффективности их работы.

Ранее о проверках безопасности железнодорожных переездов во всех регионах сообщала Генпрокуратура РФ. Поводом для проверок стали "неоднократные ДТП на железнодорожных переездах, повлекшие человеческие жертвы".

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