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Медведев проведет переговоры с руководством Алжира и отправится с визитом в Марокко

Экономика и бизнес
10 октября, 0:06 UTC+3 АЛЖИР АЛЖИР 10, октября. /ТАСС

Программа визита премьера в Алжир предусматривает его переговоры с премьер-министром этой страны Ахмедом Уяхьей, встречу с президентом страны Абдельазизом Бутефликой

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АЛЖИР, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник проведет переговоры с руководством Алжира и отправится с визитом в Марокко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Программа визитов

Программа визита премьера в Алжир предусматривает его переговоры с премьер-министром этой страны Ахмедом Уяхьей, встречу с президентом страны Абдельазизом Бутефликой, беседы с председателями обеих палат парламента. "В ходе переговоров будут обсуждаться пути дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной, культурной сферах, - отметили в российском кабмине. - По итогам визита планируется подписание ряда межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений и документов".

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По окончании переговоров Медведев вылетит в Марокко. Программа его двухдневного визита в эту страну предусматривает переговоры с премьер-министром Саадом ад-Дин аль-Османи, встречу с королем Мухаммедом VI, беседы с председателями обеих палат парламента.

"В ходе переговоров будут рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, туризм, культурные и гуманитарные связи, - говорится в сообщении кабмина РФ. - К подписанию в ходе визита готовится ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений и документов".

Взаимный интерес к промышленной кооперации

Сотрудник аппарата правительства РФ сообщил, что Медведев посетит Марокко по приглашению главы кабмина этой страны Саада ад-Дина аль-Османи. "В России высоко ценят традиционно дружественные отношения с королевством, придают большое значение дальнейшему углублению и развитию двустороннего взаимодействия на различных направлениях", - отметил собеседник агентства.

По его словам, объем взаимной торговли двух стран в прошлом году составил почти $1,3 млрд, в 2015 году - $1 млрд. В январе-июле текущего года товарооборот вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 733,3 млн долларов. Российские компании ПАО "КамАЗ", ООО "КЗ "Ростсельмаш", ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" и другие продолжают контакты по выходу на марокканский рынок, в том числе по организации дилерских и сервисных центров на территории Марокко. ОАО "ВИСТ Групп" прорабатывает с марокканской стороной проекты по внедрению инновационных ИТ-технологий на основе ГЛОНАСС, включая поставки систем роботизированного автономного и дистанционного управления горной техникой.

"Марокканские партнеры проявляют интерес к установлению сотрудничества с российскими компаниями в области информационных технологий и коммуникаций, - подчеркнули в аппарате кабмина. - Прорабатывается возможность создания соответствующей рабочей группы по линии Минкомсвязи России".

В Марокко заинтересованы в приходе крупных российских энергетических компаний на рынок королевства. "В конкретном плане рассматривается возможность организации российской стороной поставок сжиженного газа через газовый терминал в порту Жорф Ласфар для снабжения ТЭС на марокканском побережье Средиземного моря", - сообщил собеседник агентства. По его словам, на полях визита Медведева в Марокко состоится российско-марокканский бизнес-форум с широким участием представителей деловых кругов двух стран, организатором мероприятия выступил Российский экспортный центр.

"Россия и Марокко конструктивно взаимодействуют на международной арене, - констатировали в кабмина. - Заинтересованы в наращивании координации по широкому кругу региональных проблем с учетом роли Марокко в Африке и на Ближнем Востоке".

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Персоны
Мухаммед VI Уяхья, Ахмед Бутефлика, Абдельазиз Медведев, Дмитрий Анатольевич
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