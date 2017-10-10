Медведев прибыл Алжир, где обсудит с руководством страны связи в энергетике и торговле

АЛЖИР, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с двухдневным визитом в Алжир, где проведет встречи и переговоры с руководством страны.

Несмотря на то, что визит имеет статус рабочего, Медведева встретили в аэропорту Алжира со всеми атрибутами государственного визита, звучали гимны России и Алжира, в церемонии участвовал почетный караул. Медведев кратко побеседовал с глазу на глаз с премьером Алжира Ахмедом Уяхьей, после чего они отправились в государственную резиденцию Зеральда, где главу российского кабмина угостили молоком и финиками, что в местной традиции является аналогом российского хлеба и соли.

"Программа визита предусматривает переговоры Дмитрия Медведева с премьер-министром Алжира, встречу с президентом страны [Абдельазизом Бутефликой], беседы с председателями обеих палат парламента", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"В ходе переговоров будут обсуждаться пути дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной, культурной сферах, - отметили в кабмине. - По итогам визита планируется подписание ряда межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений и документов".

По словам сотрудника аппарата правительства РФ, Медведев посещает Алжир по приглашению премьера этой страны Ахмеда Уяхьи. Собеседник агентства подчеркнул, что Алжир - традиционный партнер России в Африке и в арабском мире. Отличительными чертами отношений двух стран в Москве называют интенсивный политический диалог, солидную и имеющую тенденцию к росту торговлю, тесную координацию на международной арене.

Двусторонний торговый оборот РФ и Алжира в прошлом году составил почти $4 млрд и увеличился почти в два раза по сравнению с 2015 годом. В январе-июле 2017 года товарооборот между двумя странами снизился на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил $1,52 млрд.