Медведев прибыл Алжир, где обсудит с руководством страны связи в энергетике и торговле

ВОЗ: неблагоприятная обстановка на работе чревата психическими расстройствамиОбщество 10 октября, 1:01
Тренеру сборной Украины Шевченко обидно за итог матча отбора ЧМ-2018 с хорватамиСпорт 10 октября, 0:45
Сборная Украины не выступит на ЧМ-2018 в России, исландцы впервые сыграют на турниреСпорт 10 октября, 0:41
Новый президиум РАН соберется на первое заседаниеНаука 10 октября, 0:24
Сборная России по футболу сыграет с командой Ирана в контрольном матче в КазаниСпорт 10 октября, 0:14
Сборная Испании обыграла команду Израиля в матче отбора ЧМ-2018Спорт 9 октября, 23:43
Сборная Сербии квалифицировалась на чемпионат мира 2018 годаСпорт 9 октября, 23:42
Сборная Исландии пробилась на ЧМ-2018, украинцы не сыграют на турниреСпорт 9 октября, 23:40
Дубль Тарасенко помог "Сент-Луису" победить "Айлендерс" в матче НХЛСпорт 9 октября, 22:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АЛЖИР, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с двухдневным визитом в Алжир, где проведет встречи и переговоры с руководством страны.
Несмотря на то, что визит имеет статус рабочего, Медведева встретили в аэропорту Алжира со всеми атрибутами государственного визита, звучали гимны России и Алжира, в церемонии участвовал почетный караул. Медведев кратко побеседовал с глазу на глаз с премьером Алжира Ахмедом Уяхьей, после чего они отправились в государственную резиденцию Зеральда, где главу российского кабмина угостили молоком и финиками, что в местной традиции является аналогом российского хлеба и соли.
"Программа визита предусматривает переговоры Дмитрия Медведева с премьер-министром Алжира, встречу с президентом страны [Абдельазизом Бутефликой], беседы с председателями обеих палат парламента", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"В ходе переговоров будут обсуждаться пути дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной, культурной сферах, - отметили в кабмине. - По итогам визита планируется подписание ряда межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений и документов".
По словам сотрудника аппарата правительства РФ, Медведев посещает Алжир по приглашению премьера этой страны Ахмеда Уяхьи. Собеседник агентства подчеркнул, что Алжир - традиционный партнер России в Африке и в арабском мире. Отличительными чертами отношений двух стран в Москве называют интенсивный политический диалог, солидную и имеющую тенденцию к росту торговлю, тесную координацию на международной арене.
Двусторонний торговый оборот РФ и Алжира в прошлом году составил почти $4 млрд и увеличился почти в два раза по сравнению с 2015 годом. В январе-июле 2017 года товарооборот между двумя странами снизился на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил $1,52 млрд.