В BMW подтвердили возможность постройки автомобильного завода под Калининградом

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Германский автомобильный концерн BMW изучает возможность возведения собственного завода на территории Калининградской области. Об этом со ссылкой на заявление автопроизводителя сообщило в понедельник агентство DPA.
Геральдика на колесах: что вы знаете об истории эмблем известных марок авто?
В минувшую пятницу российская газета "Ведомости" опубликовала материал о том, что BMW хочет построить завод полного цикла под Калининградом, где действует особая экономическая зона. Издание ссылалось на источник, знакомый с руководством концерна. Он отметил, что планируемая мощность предприятия, сопоставимая с продажами в России, будет небольшой: на заводе будет осуществляться сварка и окраска кузовов, но не штамповка кузовных деталей или производство двигателей и трансмиссий. Инвестиции в новое производство могут составить несколько сотен миллионов евро, рассказал изданию старший вице-президент BMW Хендрик фон Кюнхайм.
В понедельник в германском концерне заявили, что считают Россию растущей экономикой и в настоящий момент проверяют "будущие действия по строительству предприятия". "Принимая во внимание давнее присутствие BMW в Калининграде, привлекательную среду для инвестиций и планы местного руководства по ее дальнейшему развитию, мы считаем Калининград возможным местом для строительства завода", - цитирует DPA заявление автопроизводителя. В BMW добавили, что пока что "изучают ситуацию на рынке и нормы регулирования".
С 1999 года автомобили BMW в Калининградской области выпускаются по контракту российским холдингом "Автотор". В 2013 году "Автотор" и BMW подписали пакет соглашений, была создана совместная компания, дочернее предприятие которой зарегистрировано в Калининграде. В рамках создаваемого "Автотором" автокластера немецкий концерн планировал построить завод полного цикла, однако в 2015 году отложил это решение на неопределенный срок.