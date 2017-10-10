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В BMW подтвердили возможность постройки автомобильного завода под Калининградом

Экономика и бизнес
10 октября, 2:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

С 1999 года автомобили BMW в Калининградской области выпускаются по контракту российским холдингом "Автотор"

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Германский автомобильный концерн BMW изучает возможность возведения собственного завода на территории Калининградской области. Об этом со ссылкой на заявление автопроизводителя сообщило в понедельник агентство DPA.

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В минувшую пятницу российская газета "Ведомости" опубликовала материал о том, что BMW хочет построить завод полного цикла под Калининградом, где действует особая экономическая зона. Издание ссылалось на источник, знакомый с руководством концерна. Он отметил, что планируемая мощность предприятия, сопоставимая с продажами в России, будет небольшой: на заводе будет осуществляться сварка и окраска кузовов, но не штамповка кузовных деталей или производство двигателей и трансмиссий. Инвестиции в новое производство могут составить несколько сотен миллионов евро, рассказал изданию старший вице-президент BMW Хендрик фон Кюнхайм.

В понедельник в германском концерне заявили, что считают Россию растущей экономикой и в настоящий момент проверяют "будущие действия по строительству предприятия". "Принимая во внимание давнее присутствие BMW в Калининграде, привлекательную среду для инвестиций и планы местного руководства по ее дальнейшему развитию, мы считаем Калининград возможным местом для строительства завода", - цитирует DPA заявление автопроизводителя. В BMW добавили, что пока что "изучают ситуацию на рынке и нормы регулирования".

С 1999 года автомобили BMW в Калининградской области выпускаются по контракту российским холдингом "Автотор". В 2013 году "Автотор" и BMW подписали пакет соглашений, была создана совместная компания, дочернее предприятие которой зарегистрировано в Калининграде. В рамках создаваемого "Автотором" автокластера немецкий концерн планировал построить завод полного цикла, однако в 2015 году отложил это решение на неопределенный срок.

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