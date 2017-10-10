"Ъ": операционную систему для устройств интернета вещей создадут в РФ к 2022 году

"Известия": россияне в тюрьмах США жалуются на информационную дискриминациюПроисшествия 10 октября, 3:48
Эксперт: выход Трампа из сделки с Ираном усилит позиции России и КитаяМеждународная панорама 10 октября, 3:36
Власти заявили об отсутствии второго стрелка во время бойни в Лас-ВегасеМеждународная панорама 10 октября, 2:09
Эрдоган обсудит в Сербии "Турецкий поток" и пошлет сигнал поддержки балканским мусульманамМеждународная панорама 10 октября, 1:56
ABC: бывшая жена Дональда Трампа в шутку назвала себя первой ледиМеждународная панорама 10 октября, 1:25
Президент Сербии поздравил футбольную сборную страны с квалификацией на ЧМ-2018 в РоссииСпорт 10 октября, 1:22
На границе РФ задержан нарушитель, представившийся украинским военнослужащимПроисшествия 10 октября, 1:17
ВОЗ: неблагоприятная обстановка на работе чревата психическими расстройствамиОбщество 10 октября, 1:01
Тренеру сборной Украины Шевченко обидно за итог матча отбора ЧМ-2018 с хорватамиСпорт 10 октября, 0:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. План мероприятий в сфере кибербезопасности по программе "Цифровая экономика" предусматривает создание к 2022 году национальной операционной системы (ОС) для устройств "интернета вещей". Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документы рабочей группы во главе со Сбербанком (есть в распоряжении издания).
"Интернет вещей" - концепция соединения физических объектов компьютерной сетью. Ее ключевая особенность заключается в автономности устройств и их способности передавать данные без участия человека.
Как пишет газета, за разработку ОС для использования в киберфизических системах (в которых существует тесная связь между цифровыми и физическими ресурсами - прим. ТАСС) будут ответственны Минпромторг и Минкомсвязь, а также российские автопроизводители и разработчики программного обеспечения. Из материалов группы следует, что новая ОС, разработка которой должна завершится к 31 декабря 2021 года (к этому сроку выберут и пилотную отрасль для ее внедрения), должна превосходить зарубежные ОС "по ключевым параметрам быстродействия, безопасности и отказоустойчивости".
Утвержденная в конце июля правительством программа "Цифровая экономика Российской Федерации" предусматривает, что прототипы таких операционных систем должны быть созданы к четвертому кварталу 2018 года, а внедрить отечественные ОС в киберфизических системах предполагается к 2021 году.
В Сбербанке и Минкомсвязи "Коммерсанту" не предоставили комментариев.
Проект программы "Цифровая экономика" был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Как отмечается на сайте правительства, для управления программой определены пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. "К базовым направлениям отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным - государственное управление, "умный город" и здравоохранение", - сообщили в кабмине.
Документ объемом почти 90 страниц содержит как общие задачи и направления развития цифровой экономики, так и конкретную дорожную карту. В разделе о показателях программы указаны показатели, которые необходимо достигнуть к 2024 году. В частности, указано, что к этому сроку 97% домашних хозяйств в РФ должны иметь широкополосный доступ к интернету (100 мбит/с), во всех крупных городах (1 млн человек и более) должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше, а доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемая через иностранные серверы, должна составлять 5%.
Планируется также, что в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. специалистов в сфере IT в год, а "доля населения, обладающего цифровыми навыками", составит 40%.