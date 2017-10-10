"Ъ": операционную систему для устройств интернета вещей создадут в РФ к 2022 году

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. План мероприятий в сфере кибербезопасности по программе "Цифровая экономика" предусматривает создание к 2022 году национальной операционной системы (ОС) для устройств "интернета вещей". Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документы рабочей группы во главе со Сбербанком (есть в распоряжении издания).

"Интернет вещей" - концепция соединения физических объектов компьютерной сетью. Ее ключевая особенность заключается в автономности устройств и их способности передавать данные без участия человека.

Как пишет газета, за разработку ОС для использования в киберфизических системах (в которых существует тесная связь между цифровыми и физическими ресурсами - прим. ТАСС) будут ответственны Минпромторг и Минкомсвязь, а также российские автопроизводители и разработчики программного обеспечения. Из материалов группы следует, что новая ОС, разработка которой должна завершится к 31 декабря 2021 года (к этому сроку выберут и пилотную отрасль для ее внедрения), должна превосходить зарубежные ОС "по ключевым параметрам быстродействия, безопасности и отказоустойчивости".

Утвержденная в конце июля правительством программа "Цифровая экономика Российской Федерации" предусматривает, что прототипы таких операционных систем должны быть созданы к четвертому кварталу 2018 года, а внедрить отечественные ОС в киберфизических системах предполагается к 2021 году.

В Сбербанке и Минкомсвязи "Коммерсанту" не предоставили комментариев.

Программа "Цифровая экономика"

Проект программы "Цифровая экономика" был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Как отмечается на сайте правительства, для управления программой определены пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. "К базовым направлениям отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным - государственное управление, "умный город" и здравоохранение", - сообщили в кабмине.

Документ объемом почти 90 страниц содержит как общие задачи и направления развития цифровой экономики, так и конкретную дорожную карту. В разделе о показателях программы указаны показатели, которые необходимо достигнуть к 2024 году. В частности, указано, что к этому сроку 97% домашних хозяйств в РФ должны иметь широкополосный доступ к интернету (100 мбит/с), во всех крупных городах (1 млн человек и более) должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше, а доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемая через иностранные серверы, должна составлять 5%.

Планируется также, что в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. специалистов в сфере IT в год, а "доля населения, обладающего цифровыми навыками", составит 40%.