Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: все автомобильные компании Японии использовали потенциально дефектные детали

Экономика и бизнес
10 октября, 6:24 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 10, октября. /ТАСС

По данным агентства Kyodo, японское правительство уже дало указание автомобилестроительным компаниям срочно провести проверку безопасности алюминиевых деталей производства Kobe Steel

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/FRANCK ROBICHON

ТОКИО, 10 октября. /ТАСС/. Все ведущие автомобилестроительные компании Японии использовали в своей продукции изделия из алюминия производства компании Kobe Steel, которая подделывала данные об их прочности и другие характеристики. Такие детали применяются также в тяжелых ракетах-носителях H-2A, используемых для запуска спутников, передает во вторник информационное агентство Kyodo. Несколько часов назад с помощью такой ракеты был успешно выведен на орбиту четвертый аппарат группировки "Митибики", призванной обеспечить Японии собственную систему космического позиционирования.

Японское правительство уже дало указание автомобилестроительным компаниям срочно провести проверку безопасности алюминиевых деталей производства Kobe Steel. Пока какие-либо проблемы не выявлены. Корпорация Mitsubishi Heavy Industries, производящая ракеты H-2A, объявила сегодня, что считает безопасной используемую продукцию Kobe Steel.

Эта компания, как выяснилось, подделывала данные о характеристиках многочисленных деталей и компонентов, изготовленных из алюминия и меди. Они поставлялись примерно 200 промышленным корпорациям, включая такие гиганты, как Toyota Motor. Если в продукции Kobe Steel будут обнаружены изъяны с точки зрения обеспечения безопасности, это может привести к крупномасштабному отзыву на переделку автомобилей, локомотивов и даже самолетов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство Новосибирской области ушло в отставку
2
СМИ: все автомобильные компании Японии использовали потенциально дефектные детали
3
На границе РФ задержан нарушитель, представившийся украинским военнослужащим
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
Эрдоган обсудит в Сербии "Турецкий поток" и пошлет сигнал поддержки балканским мусульманам
6
Тренеру сборной Украины Шевченко обидно за итог матча отбора ЧМ-2018 с хорватами
7
Биография врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама