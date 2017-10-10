Uniper выступает против национализации через сделку с Fortum

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Главный исполнительный директор германской энергетической компании Uniper Клаус Шефер заявил, что концерн выступает против любой формы национализации через сделку с финской государственной энергокомпанией Fortum. Об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсантъ".

"Мы гордимся тем, что являемся частной компанией, мы никогда не хотели быть национализированными", - сказал он, добавив, что за сделкой по выкупу у немецкой E.ON контрольного пакета акций Uniper стоит финское государство.

Шефер отметил, что сможет оценить предложение о приобретении пакета Uniper финской компанией, только когда ознакомится с ним. "По заявлениям Fortum и E.ON, они достигли договоренности о 47%. Я не знаю всех подробностей, думаю, что через пару недель после опубликования официального документа о поглощении все станет известно", - пояснил он.

Что касается проекта "Северный поток - 2", Шефер подчеркнул, что если сделка состоится, то Финляндия станет одним из партнеров "Газпрома" в проекте. "Если сделка по покупке Fortum 100% акций удастся, тогда, я думаю, правительство Финляндии будет финансировать этот проект через нас", - сказал он.

Как сообщалось, финская энергетическая компания Fortum намерена начать процедуру по выкупу акций холдинга Uniper, в том числе у германской E.ON, контролирующей 46,65% компании, по цене €22 за бумагу. При такой цене стоимость пакета E.ON в Uniper составит €3,76 млрд, а стоимость 100% акций компании - около €8,05 млрд. Сделке предстоит получить одобрение со стороны антимонопольных органов.

Fortum - финский энергоконцерн. Основная его деятельность сосредоточена в странах Северной Европы, Прибалтики, России, Польше и Индии. В России восемь электростанций компании расположены на Урале и в Западной Сибири. Uniper - германская энергетическая компания, работающая в Европе, России и других странах. Компания является одним из партнеров оператора проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", компании Nord Stream 2 AG.