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"Северсталь" в III квартале увеличила выпуск стали на 4%

Экономика и бизнес
10 октября, 9:19 UTC+3

Соответствующий показатель вырос до 2,94 млн т

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. "Северсталь" в третьем квартале увеличила выпуск стали на 4%, до 2,94 млн т, по сравнению с предыдущим кварталом этого года. Как сообщается в пресс-релизе компании, выпуск стали за девять месяцев в годовом выражении снизился на 1%, до 8,64 млн т.

Продажи стальной продукции квартал к кварталу выросли на 4%, составив 2,86 млн т, за январь - сентябрь рост составил 3%, до 8,13 млн т.

"В течение третьего квартала 2017 года компания снизила уровень складских запасов продукции с высокой добавленной стоимостью, накопленных в предыдущие периоды, чему способствовал рост активности местных трейдеров на фоне продолжающегося строительного сезона в России", - говорится в сообщении. Доля продаж на внутреннем рынке составила 65% в третьем квартале против 60% кварталом ранее.

Объем производства чугуна практически не изменился к предыдущему кварталу и составил 2,23 млн т (во втором квартале - 2,24 млн т), за девять месяцев в годовом выражении выпуск чугуна вырос на 2%, до 6,81 млн т.

"Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России, Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии. Председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов контролирует 79,2% акций компании.

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Мордашов, Алексей Александрович
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