МЭР поддержало выравнивание налоговых условий для интернет-магазинов из РФ и других стран

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МАРРАКЕШ, 10 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ поддерживает выравнивание налоговых условий для российских и зарубежных интернет-магазинов, сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин в кулуарах министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО).
"Важно понимать, что условия для производителей в России и в других странах должны быть, конечно, одинаковые для того, чтобы была справедливая конкуренция. Поэтому я здесь полностью поддерживаю историю, связанную с выравниванием условий налогообложения", - заявил он, добавив, что в других странах все зарегулировано и облагается налогами.
"Конкретные цифры я бы сейчас не стал обсуждать, потому что это не наше предложение. В целом поддерживаю идеологию, но конкретная проработка и конкретные параметры требуют значительного обсуждения, в том числе общественного", - пояснил министр.
Ранее в материалах к бюджету на 2018-2020 годы Минфин РФ предложил понижение порога беспошлинного ввоза товаров с €1 тыс. до €20 с 1 июля 2018 года. По расчетам ведомства, это принесет бюджету РФ дополнительные 30 млрд рублей в 2018 году и 60 млрд рублей в 2019 году.
В Минфине пояснили, что вопрос снижения нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами обсуждается в целях создания равных условий для российских и зарубежных ретейлеров.