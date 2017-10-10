ЦБ РФ выступает за ограничение работы внешних сайтов, где можно приобретать криптовалюту

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Банк России выступает за ограничение работы внешних сайтов, на которых можно приобретать криптовалюту, заявил первый зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов на форуме "Российский рынок производных финансовых инструментов".

"Все производные инструменты на криптовалюту мы рассматриваем как негативное явление на нашем рынке и не считаем возможным не только поддерживать, но и будем предпринимать усилия по ограничению возможности для регулируемой части российского рынка оперировать такого рода инструментами. При этом мы ведем с Генпрокуратурой работу по закрытию внешних сайтов, которые дают возможность для наших граждан приобретать такого рода активы", - сказал он.

По словам Швецова, для российских граждан и бизнеса такой инструмент несет неоправданно повышенные риски. "Более того, мы наблюдаем, что биткоин из расчетной единицы постепенно превращается в актив, который приобретается в целях получения через краткосрочный период времени высокой доходности, то есть имеет признаки финансовой пирамиды", - отметил он и добавил, что ЦБ сейчас рассматривает любые попытки создания безрисковой возможности приобретения криптовалют.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что механизм использования криптовалют "имеет признаки пирамиды", и ЦБ выступает против регулирования их как денежных средств. Однако ЦБ намерен изучать вопрос использования криптовалют.

Минфин России, в свою очередь, предлагал разрешить операции с биткоинами только на бирже и только квалифицированным инвесторам.