Облдума Сахалина подготовила отрицательное заключение на поправки в федеральный бюджет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 октября. /ТАСС/. Сахалинская областная Дума подготовила отрицательное заключение на поправки в федеральный бюджет и предлагает изменить нормативы отчислений по соглашению о разделе продукции. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе законодательного собрания.

Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено внести поправки в действующее бюджетное законодательство, предусматривающие перераспределение налога на прибыль от действующего с 1994 года соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2". В настоящее время 75% налоговых поступлений идет в казну Сахалинской области, 25% - в федеральный бюджет. Правительство предлагает 75% отправлять в федеральную казну, а 25% оставлять в региональной.

"Законопроект о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг. в облдуму поступил 6 октября. В соответствии с действующим порядком на проект бюджета должны дать заключения все законодательные органы субъектов РФ. Сахалинские парламентарии дали отрицательное заключение на поправки в федеральный бюджет и предлагают изменить нормативы отчислений по Соглашению о разделе продукции. Такое заключение единогласно поддержали 16 присутствующих на заседании депутатов", - сообщили в пресс-службе.

Сахалинская Дума не поддержала принятие представленного проекта закона о федеральном бюджете и предложила пересмотреть прогнозируемый общий объем доходов российской казны с учетом норматива отчислений налога на прибыль организаций при выполнении СРП по проекту "Сахалин-2" для федерального бюджета в размере 25%.

В заключении островные парламентарии отмечают, что в случае снижения норматива отчислений от налога на прибыль при выполнении СРП по проекту "Сахалин-2" регион вынужден будет сократить финансирование всех 25 областных госпрограмм. Кроме того, под угрозой окажется реализация геополитически важной федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Курильских островов на 2016-2025 года, которая в значительной степени финансируется из регионального бюджета.