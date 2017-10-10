"Синара-Транспортные Машины" отправила на Кубу первую партию тепловозов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Компания "Синара-Транспортные Машины" (СТМ) в рамках контракта с Союзом железных дорог Кубы отправила из порта Санкт-Петербург первые семь тепловозов серии ТГМ8КМ. Производство новой техники осуществляется на Людиновском тепловозостроительном заводе, говорится в пресс-релизе компании.

"Для отгрузки партии локомотивов была организована специальная погрузочная площадка с общероссийской колеей 1520 мм и кубинской колеей 1435 мм и привлечен 100-тонный кран. Сначала тепловозы доставят в Германию, где их перегрузят на океанское судно и отправят в порт Гаваны", - говорится в сообщении.

Предполагается, что в 2017 г. Союзу железных дорог Кубы будет поставлено 15 тепловозов, а в 2018 г - 30. В период 2017 - 2021 гг. поставят 75 маневровых тепловозов в рамках договора с СТМ.

Проект реализуется при поддержке министерства промышленности и торговли РФ и российского экспортного центра (РЭЦ).

Синара-Транспортные Машины (СТМ) входит в холдинг "Синара". Направления деятельности: локомотивостроение, инжиниринг, производство дизельных двигателей и путевой техники, предоставление услуг по сервисному обслуживанию железнодорожной техники. Приоритетными направлениями деятельности являются транспортное машиностроение, финансовые услуги, девелопмент.