Литва призвала ЕС добиваться от "Газпрома" компенсаций за завышенную цену

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ВИЛЬНЮС, 10 октября. /ТАСС/. Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Еврокомиссию добиваться от "Газпрома" компенсаций за якобы имевшее место злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в ряде стран Европы. Об этом, как сообщила президентская пресс-служба, она заявила на встрече с находящейся здесь еврокомиссаром по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
"Надеемся на принципиальность Еврокомиссии и по отношению к крупным компаниям, например по делу о злоупотреблении "Газпромом" своим доминирующим положением в 2004-2012 годах, когда Литве и другим странам ЕС пришлось платить гораздо больше, чем была рыночная цена газа", - сказала Грибаускайте. Она призвала ЕК "стремиться к тому, чтобы пострадавшие от монополии "Газпрома" государства, в том числе Литва, получили компенсации".
Грибаускайте критически отозвалась о газопроводе "Северный поток - 2". По ее словам, этот проект "противоречит целям энергетического союза ЕС и еще более увеличит зависимость Европы от "Газпрома".
Как отметили эксперты, высказывания Грибаускайте о российском концерне стали попыткой "перевести стрелки". В начале октября Еврокомиссия назначила штраф в размере €27,8 млн литовской госкомпании Lietuvos gelezinkeliai за недобросовестную конкуренцию на рынке грузовых перевозок. Это один из вопросов, который в Вильнюсе намерена обсудить Вестагер.