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Пассажиропоток в аэропорту Южно-Сахалинска за девять месяцев вырос на 4,4%

Экономика и бизнес
10 октября, 10:49 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 10, октября. /ТАСС

Эксперты связывают увеличение числа пассажиров с субсидированием авиаперевозок правительством РФ для жителей Дальнего востока

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 октября. /ТАСС/. Аэропорт Южно-Сахалинска в январе - сентябре 2017 года обслужил 750 тысяч 969 пассажиров, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба авиапредприятия.

"За три квартала текущего года аэропорт областной столицы обслужил 750 тыс. 969 пассажиров, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В Южно Сахалинск прибыли 378 тыс. 847 пассажиров, улетели с острова - 372 тыс. 122 человека. В сравнении с 2015 годом показатель пассажиропотока вырос на 14,9%", - говорится в сообщении.

По мнению заместителя генерального директора по финансам и экономике АО "Аэропорт ЮжноСахалинск" Натальи Селютиной, к увеличению пассажиропотока привел большой спрос жителей области на услуги воздушного транспорта. Положительную динамику также можно связать с субсидированием авиаперевозок правительством РФ для жителей Дальневосточного региона.

По данным пресс-службы, за этот период в воздушной гавани выполнено 4592 вылета, на 13% больше, чем за девять месяцев 2016 года.

На внутренних рейсах популярными направлениями остаются Москва, Владивосток, Хабаровск и Новосибирск. Среди международных направлений лидерами стали Камрань (Вьетнам), Сеул и Токио. Количество пассажиров, воспользовавшихся международными авиалиниями, выросло на 17,6%. За девять месяцев 2017 года за границей побывали 86992 пассажира аэропорта "ЮжноСахалинск".

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