Дагестанские предприниматели смогут жаловаться бизнес-омбудсмену через Telegram и WhatsApp

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Дагестане запустил каналы в популярных мессенджерах для обращений предпринимателей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в аппарате бизнес-омбудсмена региона.

"Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Дагестане с 9 октября запустил каналы в наиболее популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp с функцией отправки сообщений от пользователей. Теперь через них предприниматели республики смогут отправлять жалобы в аппарат бизнес-омбудсмена", - сказал представитель аппарата.

По его словам, в каналах будет публиковаться информация о критериях проверок надзорных органов, касающиеся их законодательные изменения, а также будет представляться анализ наиболее частых случаев нарушения прав предпринимателей с рекомендациями для представителей бизнеса. Данная практика поможет оперативно реагировать на наиболее тревожные проблемы бизнеса, добавили в аппарате бизнес-омбудсмена.