СФ ратифицировал соглашение между РФ и Палестиной о поощрении и защите капиталовложений

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Совет Федерации ратифицировал соглашение между РФ и Палестиной о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Документ был подписан в Иерихоне 11 ноябре 2016 года.

Единственное его отличие от российского типового соглашения связано с фактической невозможностью определения территории государства Палестина. В связи с этим не приводятся развернутые определения термина "территория", что позволяет избежать интерпретации каких-либо положений соглашения, как предопределяющих результат переговоров по правовому статусу территории Палестины в будущем, отмечается в сопроводительных документах к закону о ратификации.

Согласно документу, допуск капиталовложений инвесторов государства одной стороны на территорию государства другой стороны происходит в соответствии с законодательством государства принимающей договаривающейся стороны. Стороны предоставляют друг другу режим не менее благоприятный, чем тот, который предоставляется капиталовложениям собственных инвесторов или капиталовложениям инвесторов любого третьего государства. Каждая из сторон сохраняет право вводить изъятия из национального режима в отношении иностранных инвесторов и их капиталовложений, включая реинвестированные капиталовложения.

Кроме того, в соответствии с соглашением ни одна из сторон не обязана распространять на капиталовложения инвесторов государства другой стороны преимущества, которые она предоставляет капиталовложениям инвесторов любого третьего государства в связи с участием в зоне свободной торговли, таможенном или экономическом союзе или в любых аналогичных образованиях.

Гарантия защиты капиталовложений инвесторов

Соглашение обеспечивает гарантию защиты капиталовложений инвесторов от принудительного изъятия: национализации, экспроприации или иных мер, имеющих аналогичные последствия, за исключением случаев, когда такие меры принимаются в общественных интересах, в соответствии с законодательством государства принимающей договаривающейся стороны, на недискриминационной основе и сопровождаются выплатой быстрой, адекватной и эффективной компенсации.

Также закрепляется право инвесторов на получение компенсации в случае причинения вреда или нанесения ущерба их капиталовложениям и доходам, в частности вследствие войны, вооруженных конфликтов, гражданских беспорядков.

Документ обеспечивает судебную защиту прав инвесторов за счет возможности использования современных процедур разрешения споров между одной стороной и инвестором государства другой стороны.